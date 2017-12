Fin de año: El ránking de El Búho (II) [VIDEO y FOTOS]

Este Búho sigue con atención las protestas callejeras por el indulto al ‘Chino’ Fujimori, pero continúo con mi recuento de fin de año. Y ya saben, el que se pica, pierde.



- EL DEDAZO DEL AÑO: El que le metió el presidente PPK a la bancada de Nuevo Perú. Les juró que no iba a indultar a Fujimori para que no voten por la vacancia y a los dos días liberó al ‘Chino’. Marisa Glave e Indira Huilca están con la sangre en el ojo.



- El DESASTRE: El censo, que hizo perder un día de trabajo a millones de peruanos, se hizo muy mal y todavía con el auspicio de ‘Plata como cancha’ Acuña.



- MEJOR TELENOVELA: ‘De vuelta al barrio’, de América TV.



- MEJOR ACTOR DE TELENOVELA: Óscar Carrillo, ‘Solo una madre’. Gran retorno del recordado ‘Tatán.



- EL TEMPLADO: El congresista Richard ‘Chucky’ Acuña, de Brunella Horna. A tal punto que la madre de su hija denunció que le quiere quitar a su pequeña la casa que le regaló, para vivir él ahí con su nueva conquista.



- EL RIDÍCULO: El desnudo de William Luna por la clasificación de Perú. Las damas decían que había que ver con lupa el ‘chipitay’. La piñata se vende como pan caliente en Mesa Redonda.



- EL REPORTERO DE TV DE INVESTIGACIÓN: Daniel Yovera de ‘Cuarto Poder’.



- EL COLECTIVO: ‘Ni una menos’. Basta de agresión a las mujeres.

William Luna en Reventonazo

- EL ESCÁNDALO: La muerte de la exseleccionada de vóley de menores Alessandra Ch., de 16 años, en un departamento alquilado por el seleccionado Yordy Reyna. Una tragedia cuyas verdaderas causas aún no salen a la luz.



- EL CARADURA DEL AÑO: Alejandro Toledo. Acusado de haber recibido veinte millones de dólares de coima de Odebrecht, se le vio tomando licor y jugando billar en un bar de San Francisco. ‘De sano y sagrado’ no tiene ni un pelo.



- LA ADORNADA DEL AÑO: La ‘tía’ Laura le dejó su casa de Miami a su pelucón Cristian Zuárez y mientras ella estaba en México, el argentino la engañaba con Adriana Amiel, una dama de menor edad que la abogada. Ahora puede gritar con ganas: ‘¡¡Que pase el pelucón desgraciado!!’.



- PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS: Desierto. La presencia de ‘zorros’, ‘bebitas’ y otros especímenes, ¡en horario familiar!, han terminado por embarrar la pantalla chica de manera vergonzosa con sus chismes malévolos y ataques denigrantes a mujeres.



- LA BRONCA: La de los congresistas apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, por la votación de la vacancia de PPK. ‘No tienes palabra, eres un traidor, me da la gana de gritarte, pues’, bramó Mulder, a lo que Jorgito retrucó: ‘¡Vete a la m..., perro!’.



Me quedé corto. Mañana seguimos. Apago el televisor.