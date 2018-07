El Búho y sus picantes 'saltaditos'

Este Búho se encuentra a la expectativa del Pleno Extraordinario del Congreso. Allí se verá quién es quién. O estamos contra la corrupción o de parte del ‘lado oscuro’, para así plantear ‘debidos procesos’, lo cual significaría ‘más tiempo’ para proteger a los magistrados sinvergüenzas. Mientras tanto, les presento estos ‘saltaditos’ bien rabiosos como les gusta a mis lectores.



LLORANDO SE FUE: Este columnista ya lo había dicho: Duberlí Rodríguez estaba con la soga al cuello desde que lo ampayaron en el palco del estadio con Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y el gerente de su empresa Tumán, la que afronta un litigio con sus trabajadores que incluso ha causado muertes. Y luego, su cercanía con Antonio ‘Toñito’ Camayo, de Iza Motors, el acusado de ser operador de ‘la señora K’. Las justificaciones de Rodríguez resultaron pueriles. Pero no pensaba renunciar. Hasta nueve jueces supremos firmaron un documento pidiéndole que dé un paso al costado y este iba a ser presentado en sala plena ayer al mediodía. Como son 17 los que votan, Rodríguez estaba en pierde y antes que le pidan oficialmente su dimisión, él mismo presentó su renuncia y de carácter irrevocable. Veremos si ahora Oviedo lo vuelve a invitar al palco de honor para el partido amistoso con Chile.



DOCTOR RAJUELA: La ciudadanía se quedó pasmada cuando vio por noticieros la patética y estrambótica presentación en el Congreso del suspendido consejero del Consejo Nacional de la Magistratura que se negaba a renunciar, Iván Noguera. Muchos pensaron que no solo tiene problemas con la ética y la honorabilidad que debe exhibir un magistrado de su investidura, sino que también sufre de severos trastornos psicológicos. “En vez de ‘Doctor Rock’ deberían llamarlo ‘Doctor Rajuela’, por lo rayado”, se escuchó en Hall de los Pasos Perdidos. Ayer, ante tanta presión, no le quedó más remedio que renunciar e irse con el rabo entre las piernas.



JUEZ RÍOS SE PUSO ‘VERDECITO’: Quien fuera presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, se puso del color de los billetes que tanto le gustaba recibir por debajo de la mesa cuando solicitaron ¡36 meses de prisión preventiva! Qué vergüenza terminar una carrera de semejante manera. Es incomprensible que un magistrado que tenía un sueldo mayor que el presidente de la República o un congresista haya cruzado la línea y sirviera no a la ley, sino a los narcos y sicarios. Ahora, lo único verde que va a ver son los altos muros del penal adonde lo llevarán, por haber mancillado la imagen de los magistrados. ¡Qué deshonra!



AY, LETONA: Todo parece indicar que el fujimorismo se resiste a perder sus piezas claves en una institución que la ‘señora K’ aspiraba a controlar por completo. No por nada el ‘agente’ Becerril cayó con las manos en la masa interfiriendo en la elección de su presidente y puede ser desaforado. Letona quiere hacernos pasar gato por liebre, no busca un ‘debido proceso’, lo que se pretendería es ‘blindar’ a estos consejeros angurrientos de una entidad que se debe reconstruir, ya que está corroída desde sus cimentos.



‘TECHITO’: No dudo de que el parlamentario Carlos Bruce tenga la loable intención de que por fin haya una reforma total del Poder Judicial, pero me parece que esa intención se transforma en una desesperación que lo lleva a lanzar propuestas ‘pintorescas’, por decir lo menos. Pedir que la Organización de las Naciones Unidas, del brazo de su Corte Penal Internacional, designe jueces y fiscales en el país me parece innecesario. ¿Para qué traer a un ente foráneo, que no conoce ni un ápice de nuestra realidad judicial, para que ‘limpie nuestra casa’? Al cierre de esta edición, escucho los audios de César Hinostroza dándole órdenes al fiscal Pedro Chávarry, quien jurará hoy y aseguró que no lo conocía. Increíble, ese señor no puede ser fiscal de la Nación. Apago el televisor.

