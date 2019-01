'Saltaditos' de El Búho

Este Búho se pone su mandil de chef de Mistura, coloca en el fogón su wok con aceite hirviendo y echa carne avinagrada ‘Becerril’, cebolla china ‘Vilcatoma’, olluco ‘Sipán’, sillao ‘Keiko’, pellejo ‘Alan’ y charqui de Cabana para preparar unos ‘saltaditos’ que tanto reclaman mis lectores.



LOS TENTÁCULOS CORRUPTOS: Este columnista habrá nacido de noche pero no anoche. Esos gritos destemplados, esas jaladas de trenzas, esos gritos histéricos de aquellos que protestan porque la Fiscalía llegó a un acuerdo ‘lesivo para el país’ con Odebrecht solo tiene un único objetivo: evitar que conspicuos personajes de la política, los considerados ‘peces gordos’ que estuvieron ‘pasando piola’, hoy se vean desenmascarados. Y como siempre, salen los tontos útiles a seguirles el juego, hasta tratando de involucrar al presidente Vizcarra. Por eso, incluso, filtran partes del acuerdo en Internet para tumbárselo.



FISCAL HINCHA DE MORENO: Es gravísima la revelación del valiente fiscal Francisco Alarcón, quien lograra la primera condena de prisión efectiva para el exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, por el caso del Fundo Oquendo. Alarcón acusa a su superior, Yanet Vizcarra, y la denuncia públicamente de buscar apartarlo del caso, pese a que tiene cinco acusaciones pendientes contra Moreno. En el colmo, señala que la fiscal le retiró al único personal de confianza que él tenía para ayudarlo con la voluminosa carga, debido a las múltiples denuncias contra Moreno, y ni le asignó un reemplazo. Mucho cuidado, todos los peruanos, y especialmente los chalacos, deben estar atentos a estas sucias jugarretas.



FUJIMORI EN SU FUNDO: Alberto Fujimori fue ‘dado de alta’ y volvió a su prisión de la Diroes, en el Fundo Barbadillo. Luego de permanecer más de 100 días en una cómoda clínica, volverá a su encierro, que para muchos es como un chalet, pues tenía hasta huerto. ‘Después de estar doce años preso, hoy me están llevando de nuevo a la cárcel(...) Estoy seguro de que el juicio de la historia será más justo que el juicio de mis enemigos’, escribió. Las heridas que causó su gobierno entre los peruanos no cicatrizan. Los deudos de los estudiantes asesinados de La Cantuta o los de Barrios Altos celebran la medida del Poder Judicial, pero otro sector del país piensa que ya deberían otorgarle el indulto o darle arresto domiciliario. Una vez más, los peruanos se dividen.



FUERA, MAMANI: Se le viene la noche al suspendido congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani. El presidente del Poder Judicial envió al titular del Congreso, Daniel Salaverry, el expediente para levantarle la inmunidad, por el delito contra la libertad sexual en agravio de la aeromoza Lana Campos. ‘Mamani Bond’ tuvo la desfachatez de filmarse enseñando la ‘mano de Dios’, en forma burlona. Tiene las horas contadas si es que el Congreso decide hacer una profiláctica y eficaz fumigación.



MADURO NO, ¡PODRIDO!: Nicolás Maduro era ya un cadáver andante desde antes que el presidente de la Asamblea Nacional, el patriota Juan Guaidó, se proclamara ayer presidente interino de Venezuela. Cuando Maduro ridículamente se reeligió en unas espúreas elecciones, ya había dejado de ser el jefe de Estado legítimo de Venezuela para buena parte del mundo, salvo sus socios cubanos, Evo y algunos izquierdistas trasnochados de nuestro país. Tarde o temprano, seguramente, terminará huyendo a la isla de Fidel para evadir la Justicia de su país por sus crímenes y raterías, que hunden a la patria de Bolívar. Apago el televisor.