'El Búho de Trome' nos trae sus 'picotitos'

Este Búho ve el panorama político convulsionado por los ‘audios de la vergüenza’. La calle está indignada. Ayer, la tribuna en el desfile pedía a gritos ‘¡Vizcarra, mete a la cárcel a todos los corruptos!’. No me queda otra que coger mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que ‘me permita ver más allá de lo evidente’. Por eso les presento estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

¡QUE CAIGA EL CEREBRO!: Si como ha quedado demostrado en los audios, el vocal supremo César Hinostroza era el ‘Don’ de esta organización delictiva, integrada por altos magistrados del Poder Judicial, Corte Suprema, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios, la ciudadanía se pregunta por qué el ‘cerebro del mal’ está libre mientras sus cómplices de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ ya están detenidos. La responsabilidad es de la mayoría fujimorista, a la que al parecer no le interesa limpiar la podredumbre en el sistema de justicia. El constitucionalista Víctor García Toma sostiene que no es necesario alargar el caso, porque las pruebas incriminatorias están allí, en los audios.

‘TOÑITO’ CRUZÓ LA LÍNEA: No se sentía conforme con ser un emergente empresario de origen provinciano. Antonio ‘Toñito’ Camayo, el dueño de Iza Motors, buscaba llegar de mala manera a las ‘grandes ligas’. “Ya estoy en Palacio, me voy a reunir con Martín (Vizcarra)”, se le escucha en una grabación. Pero también se movía entre las sombras, conectando al juez César Hinostroza con la misteriosa ‘señora K’. A propósito, ¿quiénes fueron esos ‘periodistas amigos’ que convocó en su casa para ‘apoyar’ al fiscal Chávarry? Porque esa no era una conferencia de prensa normal. Allí se planeaba algo oscuro y esos periodistas iban a convertirse en ‘topos’ de una candidatura cuestionada. Camayo tiene mucho que contar. Se le acusa de ser el operador de una red criminal. Ah, y ganó mucho dinero en oscuras licitaciones. Era el ‘hermanito’ de los jueces.

¡YA VIENEN LOS (AUTO)GOLES DE CUBILLAS!: ‘Zapatero a tus zapatos’ es un dicho que les cae a pelo a los futbolistas que se complican la vida por alguna compensación económica o por extraer un beneficio y se involucran con políticos que utilizan su imagen para servirse y sacar provecho. Le pasó a Héctor Chumpitaz, que fue engatusado por el siniestro Vladimiro Montesinos y aceptó dinero para apoyar la campaña de Hurtado Miller a la alcaldía de Lima. Teófilo Cubillas es protagonista de otro ‘audio de la vergüenza’. El ‘Nene’ llama al capo ¡para pedirle que lo ayude en el caso de Carlos Burgos!, exalcalde de San Juan de Lurigancho condenado a 16 años de prisión efectiva por corrupción y que se encuentra prófugo de la justicia. ¿Qué gana Cubillas intercediendo por un prófugo? Carlos Burgos es un tipo involucrado en cosas muy turbias. Se hizo millonario en la alcaldía. Qué feo.

EL ‘juez CARACOL’: Escucho nuevos audios del encarcelado juez Walter Ríos y el tipo da asco. No tiene ninguna catadura moral y encima era presidente de la Corte Superior del Callao. Creo que si a ‘Caracol’ y a ‘Renzito’ les pongo un terno y sus medallitas de magistrados, ‘son más decentes’. Increíble, pero cierto. Está claro que abusaba de su poder. Nunca más debe volver a salir de prisión. Ayer, se le dio un duro golpe a la mafia que integraba. Ya se empezó a hacer algo contra estos corruptos, que no sea carrera de caballo y parada de borrico.

QUE ALGO BUENO SALGA DE TANTA COCHINADA: ¿Qué espera el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para renunciar? La ciudadanía debe estar alerta del momento en el que el Parlamento quiera actuar con celeridad, como cuando sacó a Kenji y sus ‘avengers’ por un tubo. Hay que depurar todos esos organismos públicos llenos de corrupción y podredumbre. Tienen que mandar a la cárcel a tanta ‘rata de dos patas’, como dice el tema de la gran ‘Paquita, la del Barrio’. Una canción que les cae a pelo a Hinostroza y compañía. Apago el televisor.