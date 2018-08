‘El cerebro del mal’

Este Búho piensa que después de la ola de ‘audios de la vergüenza’, todas las miradas señalan al suspendido vocal supremo César Hinostroza como el jefe de esta mafia que tenía tentáculos, ordenaba y movía piezas en el organigrama judicial. Hinostroza, un verdadero ‘Cucarachón de Tribunal’, como cantaban ‘Los Abuelos de la Nada’, manipulaba y presionaba a magistrados como al propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien se vio obligado a renunciar, y al actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien prácticamente le armó su campaña para llegar a ser la máxima autoridad del Ministerio Público, con almuercitos con ‘periodistas amigos’, en casa de ‘Toñito’ Camayo.



Uno se pregunta: Si ‘Toñito’, de Iza Motors, uno de los operadores de este tinglado mafioso, está con treinta y seis meses de prisión preventiva, ¿por qué César Hinostroza sigue intocable? Pero el suspendido vocal no para de hundirse, pese a que el Congreso de mayoría fujimorista lo blinda por el caso de la ‘Señora K’.



Nuevos audios difundidos por ‘Cuarto Poder’ demuestran cómo manipulaba y ejercía su influencia en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que ratifiquen al cuestionado juez de Chimbote, Frey Tolentino, pese a que este magistrado fue suspendido de manera preventiva por no abrir instrucción a un juez acusado de proxenetismo y de violar a una chica de quince años.



Como si fuera poco, Tolentino declaró infundada la apelación que buscaba restituir la prisión preventiva al empresario Jack Castillo, acusado de matar al fiscal Luis Sánchez Colona en el 2012. Castillo, ligado a la red mafiosa del Santa, liderada por César ‘La Bestia’ Álvarez, al final fue condenado a 25 años. Hinostroza buscó la ratificación de Tolentino y lo logró.

Hinostroza habla con ‘Pedro’ sobre Frey.



Hinostroza: ¿Qué dice, Pedro? ¿Qué tal?

Pedro: Cesitar, ¿cómo estás? Buenas noches.

Hinostroza: ¿Qué tal, hermano? ¿Qué novedades?

Pedro: Bien, bien. ¿Te puedo decir algo por acá?

Hinostroza: A ver, a ver…

Pedro: ¿O me llamas de otro teléfono?

Hinostroza: Ahorita no tengo hermano, genérico nomás, sin nombres, sin nada…

Pedro: Ah ya, ya. Este… nuestro amigo, de acá de Chimbote… de la Superior… este… está yéndose a dar exámenes allá. ¿Te acuerdas que conversamos con él?

Hinostroza: Sí, sí, claro, claro.

Pedro: ¿Puedes recibirlo mañana?

Hinostroza: Ya.

Pedro: ¿Para que converses y lo conozcas?

Hinostroza: ¿A qué hora va a venir?

Pedro: A ver, yo lo llamo y te aviso…

En otro audio, Hinostroza, mientras está reunido con Frey Tolentino, llama a Pablo Morales, asesor del entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez, para saber cómo van ‘sus arreglos’ para la ratificación del polémico juez.



Hinostroza: ¿Cómo es?… tu nombre… sí, Tolentino… ¿qué más?

Pablo: Doctor, ¿qué tal doctor? ¿Cómo está? (...)

Hinostroza: Ya, hermanito, un favor… este… ¿Cómo está nuestro amigo Tolentino?

Pablo: Estamos bien con ‘Freycito’, por nuestro lado, yo ya le he dicho que vaya a hablar con usted para que los apoye con los demás.



En posterior audio, del 16 de mayo de este año, Hinostroza se comunica con el exintegrante del CNM, Iván Noguera, el llamado ‘Doctor Rock’, quien iba a ser el ponente en el proceso de ratificación de Frey Tolentino. En otra grabación, Hinostroza llama a Julio Gutiérrez Pebe para hacerle recordar el caso de su ‘amigo’ en la ‘Academia’. Un día después de esta conversación, Tolentino fue ratificado en su cargo. Ese mismo día, Gutiérrez Pebe se comunica con Hinostroza para darle la buena noticia.



Hinostroza: Julito… ¿Cómo estás, hermanito?

Gutiérrez: Oye, hermano, te llamaba por… sí… oye, hermano, el patita que me recomendaste anoche, ya fue ah… ya fue aprobado…

Hinostroza: ¿Positivo, no? Ya.

Gutiérrez: Positivo, ya fue aprobado.

Hinostroza: Muchísimas gracias, Julito. ¡Te pasaste ah. Está bien, está bien!

Gutiérrez: Ya, el amigo del Santa, pues ¿ya?

Hinostroza: Sí, sí, sí, lo voy a llamar, no sabía.

Gutiérrez: ¿Ya? Ya hermano.

Hinostroza: Ya. Ahorita lo llamo, en este momento.

Con todo esto, es inaudito que César Hinostroza siga como si nada. ¡Qué buenos padrinos tiene en el Congreso! Apago el televisor.