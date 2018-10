Ganadores y perdedores

Este Búho, a decir verdad, no se sorprendió con los resultados de estas elecciones municipales en Lima, que dieron como vencedor a Jorge Muñoz y, de paso, a Acción Popular, partido que lo cobija, mientras que los grandes derrotados fueron Daniel Urresti, Renzo Reggiardo y el fujimorismo, que no ganó nada pese a ser el partido que tiene la mayoría absoluta en el Congreso. También el aprismo. Rápidamente paso a analizar por qué ganaron unos y perdieron otros.

- POR QUÉ GANÓ JORGE MUÑOZ: 1) Recordemos que en las elecciones municipales siempre se privilegia el perfil del candidato y Muñoz, como alcalde de Miraflores, proyectaba una imagen de técnico y conocedor de la problemática, muy superior a sus rivales. Su problema era que se mantenía en el grupo de los ‘pitufos’, lejos de los punteros, porque no se daba a conocer a las grandes masas electoras. 2) Su participación en el primer debate lo despuntó con respecto a los demás candidatos. Al ‘almorzarse’ a sus rivales, empezó a subir como la espuma.

3) Aunque parezca anecdótico, que el imaginario popular lo haya asociado al ‘Gringo Karl’, un personaje farandulero ligado al folclore, lo transformó ante la Lima migrante, del ‘colorado miraflorino’ al ‘gringo que se mete en el pueblo’. Allí amplió su bolsón de votos dentro de los sectores populares y hasta los más deprimidos, pues a los altos y medios ya los tenía en el bolsillo. Por eso su frase ‘Yo sí como chicharrón’, degustando el platillo en el Mercado Central junto a mi colega Oscar Torres.



4) A diferencia de los candidatos que punteaban las encuestas, como Reggiardo, Belmont y Urresti, no tenía ‘chicharronazos’. Cuando salieron los cuestionamientos a su gestión en su distrito, por el estacionamiento subterráneo del parque Kennedy y la inseguridad en el corazón de Miraflores, ya su crecimiento era imparable, estaba blindado y hasta recibió votos ‘golondrinos’ de los alicaídos Reggiardo, el ‘Cejón’ Velarde y el ‘Hermanón’ Belmont, quien resucitó para ponerle color a la campaña, pero sus ‘pastillitas’, que tantos réditos le dieron décadas atrás, se convirtieron en un búmeran que lo hundió. Fiel a su estilo, no gastó ni un mango, porque su campaña la hizo por Facebook. Ya puede regresar a sus cuarteles de invierno.

- POR QUÉ PERDIERON URRESTI Y REGGIARDO: 1) Daniel Urresti no leyó bien lo que significa ‘una absolución judicial por asesinato de un periodista a pocos días de la elección’. Dijo: ‘Si me absuelven, gano la alcaldía’, creyendo que el común de los limeños iba a creer a pie juntillas un fallo judicial benévolo, en el contexto de un Poder Judicial desprestigiado, donde reinaba el ‘Hermanito’ César Hinostroza. La mayoría de los electores no sabían que Urresti afrontaba tamaña acusación. Y por más que lo hubieran absuelto, la incredulidad se apoderó del sufragante que podía haber votado por él, en virtud de su agresiva propuesta para derrotar a la delincuencia. Muchos pensaron, considerándolo culpable, que ‘de repente el remedio resultaba peor que la enfermedad’. Ese bolsón de indecisos se fue fundamentalmente para Muñoz, y alguito al ‘Burbujito’ Beingolea, que demostró ser un buen candidato y dejó bien parado al PPC.

2) El otro gran perdedor es ‘Rencito’, que se preparó desde hace tiempo para ser alcalde desde su programa de televisión. Y ese trabajo se traducía en los sondeos, donde encabezó de lejos las preferencias, pero no pudo resistir los embates que por lógica le caen al puntero porque: a) No supo demostrar con firmeza y con hechos que no era ‘el tapadito de Keiko’. b) Se aterrorizó con la denuncia de la Capuñay sobre el cobro de la ‘llamada segura’. Confiado en que lo favorecían las encuestas, con soberbia arrochó el debate y esa actitud fue su perdición. Demostró que todavía es un calichín en política y estuvo muy mal asesorado. Apago el televisor.