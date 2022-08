Este Búho no se sorprende del rotundo éxito desencadenado en el mundo por el estreno de ‘House of the dragon’(La casa del dragón), precuela de la extraordinaria serie ‘Game of thrones’, la cual batió todos los récords de audiencia en la plataforma de streaming HBO con su primer capítulo, el pasado domingo 21 de agosto al capturar la atención de 9.986 millones de espectadores.

Esta serie es solo la otra cara de la moneda de la inolvidable ‘Game of thrones’, que narra los acontecimientos ocurridos casi 200 años antes de la historia protagonizada por Daenerys Targaryen y Jon Snow, que nos cautivo a todos.

Ahora tiene como protagonistas principales a la dinastía de los Targaryen y el dramático evento conocido como ‘La danza de los dragones’, teniendo como personaje principal a una mujer, Rhaenyra, su tío Daemon y su hermano Aegon II, quienes buscarán en una lucha fraticida quedarse con el trono de hierro.

Este nuevo hito de las series de TV me obliga a recordar lo que significó GOT (Game of thrones), catalogada por los críticos como una de las más espectaculares series de todos los tiempos, compitiendo con ‘Los Soprano’, aunque para mi modesto parecer GOT supera a la saga de Tony Soprano porque tenía magia y fantasía a borbotones y superaba también en crueldad y sangre a la banda italiana del gran Tony.

Aunque ambientada en la época medieval, cuando uno veía la serie de ocho temporadas, podíamos compararla con lo que sucedía en épocas actuales, pues era un relato de luchas a muerte por el poder. traición, seducción, mentiras, pasiones malsanas como las que también inundan la política en el mundo y en el Perú.

La diferencia entre la política mundial actual y las luchas desatadas por el trono de ‘Los siete reinos’ de la serie, es que el escenario no era una selva de cemento, sino bosques encantados, ciudades amuralladas por gigantescas paredes de hielo, dragones que achicharran a desafortunados y hasta zombis que se comen a recién nacidos.

GEORGE MARTIN EL HOMBRE DETRÁS DEL ÉXITO

George Martin, el escritor responsable de un puñado de libros que inspirarían la serie GOT y que lo han hecho multimillonario, ha opinado sobre el espectacular éxito mundial de ‘House of the dragon’: “Mis libros y mis personajes son como mis niños, así que cuando vendes los derechos de tus niños te preguntas cómo los tratarán. Pero he tenido mucha suerte, han hecho un gran trabajo”.

La historia personal del escritor también es de película. George era guionista de Hollywood y un día sufrió una crisis existencial, renunció a su trabajo y se aisló en un rancho de Santa Fe, en Estados Unidos, donde inició la redacción de esta saga fantástica.

Gracias a su enclaustramiento salió a la luz su primer libro: ‘Canción de hielo y fuego’. La serie nos muestra, en una supuesta Europa medieval, la terrible guerra de siete reinos con sus respectivos señores que aspiran a sentarse en el trono de hierro, desde la muerte del rey Robert Baratheon por el ataque de un jabalí durante una cacería.

Aunque en su deceso tuvo que ver su bella y pérfida esposa Cersei Lannister. Ella lo engañaba con su propio hermano de padre y madre, Jaime, y coloca en el trono a su hijo Joffrey, fruto del incesto.

El nuevo monarca es un muchacho cruel que manda decapitar a Ned Stark, el señor de Invernalia, amigo y consejero de su padre. Tras la ejecución de Stark comienza la gran guerra. En el vacío de poder, la ambición se desboca y se recurre a cualquier medio para conseguir la victoria. Dentro de ese mar de ponzoña y maldad hay personajes entrañables, como el enano Tyrion Lannister (inconmensurable actuación de Peter Dinklage), noble, inteligente, borrachín y putañero.

Estuvo casado de la manera más desafortunada. Iba con su hermano Jaime cuando vieron que una joven era asaltada. Ellos la ayudaron y llevan al pueblo. Se ponen a brindar, el enano besa a la joven y ella acepta sus caricias. Se van a un cuarto, tienen relaciones y luego la pareja se va.

El enano, al que apodan ‘diablillo’, le propone matrimonio y no deja hablar a la chica, que turbada trata de explicarle algo. Cuando llega a la casa de su padre, el todopoderoso Tywin Lannister, este se burla y le grita: ‘¡Pedazo de bestia, yo le dije a tu hermano que te haga creer que esa chica era decente, pero en realidad es una prostituta a la que contratamos para que salgas de virgen!’.

Ese día, el ‘diablillo’ supo que su padre lo odiaba. Cree que se debía a que su madre murió cuando lo trajo al mundo. Pero en la saga, el padre vuelve a jugarle sucio a su hijo. Tras el asesinato de su nieto Joffrey, el mismo día de su boda, hizo que culpen a su inocente hijo enano.

Sin embargo, el astuto Tyrion logra escapar con ayuda y va a buscar a la prostituta de la que estaba enamorado, ¡¡y la descubre en la cama de su padre!! El viejo lo había engañado otra vez.

Cuando Tywin está sentado en el baño, su hijo, convertido en un verdadero diablo, lo mata con una ballesta. En medio de esa guerra civil aparece la reina de los dragones, la bella Daenerys Targaryen, que también reclama el trono de hierro y cuenta con dragones de verdad.

Su padre, el ‘Rey loco’, fue el último Targaryen en sentarse en el codiciado trono, pues fue derrocado y mandado a asesinar por Robert Baratheon, porque quería incendiar todo el reino sintiéndose un dragón.

Política, terror, sensualidad, humor, fantasía, maldad, infidelidad, juegos de poder nos dejó ‘Game of thrones’ y ahora su precuela ‘House of the dragon’ promete hipnotizarnos una vez más. Apago el televisor.

