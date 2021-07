Este Búho es futbolero desde que tiene uso de razón. Recuerdo que de niño ‘pichangueaba’ en las pistas de mi picante barrio hasta la madrugada. El fútbol nunca fue para mí ‘el opio de pueblo’, como decían algunos ‘mongazos’ en mis tiempos de San Marcos. Siempre ha sido parte de mi vida y, ahora de adulto, no dejo de emocionarme cuando juega la selección peruana. Así gane o pierda. Por eso esta noche pelearemos por la medalla de bronce de esta Copa América y estaré pegado al televisor y alentaré a la distancia a la ‘blanquirroja’ en su partido con Colombia. De paso, me olvido un poco de la patética vida política de este país sumido en el caos y con un futuro incierto por la inminente proclamación de Pedro Castillo como presidente, con todas las acusaciones de fraude que están en la mente de muchos peruanos. Pero ese es otro tema. Ahora me permito ingresar al túnel del tiempo para recordar algunos inolvidables encuentros entre ‘incaicos’ y ‘cafeteros’.

FINAL DE COPA AMÉRICA 1975: Perú y Colombia llegaron a una final inédita en aquel torneo. Colombia tenía un arquerazo, Pedro Antonio Zape, y un delantero endiablado, Willington Ortiz. Perú contaba con el mejor equipo después del Mundial de México 70: Cubillas, Sotil, ‘Cachito’ Ramírez, Oblitas, Percy Rojas, Chumpitaz, Sartor. La serie estaba pareja. En Bogotá, Colombia nos ganó, pero en Lima les dimos un baile y vencimos con goles de ‘taquito’ de Oblitas y de cabeza de ‘Cachito’ Ramírez. La final se disputó en el estadio de Caracas, Venezuela. Hugo Sotil, la estrella del Barcelona de España, demostró su amor por la patria y viajó sin permiso de su equipo para jugar su único partido con la selección, anotó el gol triunfal y regaló finos relojes a todos sus compañeros. ¡Perú campeón de la Copa América 1975!

EL EQUIPAZO DE 1981: Esa Eliminatoria nos permitió llegar al Mundial de España 82. Los rivales eran Colombia y Uruguay. Con los ‘cafeteros’ jugamos un partidazo en el ‘Campín’. El ‘Nene’ Cubillas falló un penal, Colombia se fue con todo y Hernán Darío Herrera puso el 1-0. Faltaban pocos minutos para el final del encuentro y el habilidoso ‘Patrulla’ Barbadillo metió un centro preciso para el ‘Tanque’ La Rosa, quien le ganó a todo el mundo y conectó un frentazo a lo Paolo. El delantero fue a gritárselo en la cara al técnico Carlos Salvador Bilardo, quien había dicho que La Rosa ‘malograba’ las paredes que hacían Cubillas, Cueto y Uribe. En Lima los pasamos por encima con goles de Barbadillo y Uribe (de penal).

TRIUNFO EN BARRANQUILLA: La selección de Oblitas estaba peleada con la prensa y viajó a Colombia con perfil bajo. Esa noche se jugaba el todo por el todo en la Eliminatoria para el Mundial Francia 1998. Perú no solo resistió la arremetida del dueño de casa, sino que a mitad del segundo tiempo, José ‘Chino’ Pereda metió un ‘bombazo’ desde fuera del área y venció al inmenso Farid Mondragón. Un increíble 1-0. Esa noche, en Barranquilla, solo bailaron los peruanos.

Uno se pregunta si hoy se podrá repetir un triunfo que sería muy bueno para levantar el ánimo de los peruanos. Les acabamos de ganar, pero cada partido es una historia diferente. Esperemos que, como anunciaba el recordado Humberto Martínez Morosini, sea ¡¡noche peruana!! Lo bueno del fútbol es que siempre te permite soñar. ¡Arriba Perú!

Apago el televisor.