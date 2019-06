El 'monstruo' Michael Jackson

Este Búho asistió ayer a homenajes antagónicos. Millones de fanáticos de Michael Jackson celebraron su cumpleaños en el mundo, pero otros millones se estremecieron con los avances del documental inglés titulado ‘Killing Michael Jackson’.

¡¡Qué tal regalo para la familia y fanaticada de Jacko!! Este nuevo documental es de la siempre fría y documentalista prensa inglesa. Se difundieron avances del mismo: el testimonio de los tres policías norteamericanos que fueron los primeros en llegar a la casa de Michael cuando una mucama llamó para decir que ‘el señor Michael estaba muerto’.

Esos tres efectivos hablan por primera vez con la prensa y se ven fotografías inéditas de lo que encontraron en la habitación del muerto: decenas de frascos de la droga Propofol (una sustancia brutal que solo se puede tener en una mesa de operaciones). También fotos de niños y más estupefacientes.

‘Michael era un enfermo’, lo dicen los aterrorizados policías, uno de ellos hispano. “La muñeca me dio miedo”, señaló el oficial Orlando Martínez. Era una misma ‘Annabelle’, por lo siniestra. Este columnista, al que casi no le sorprende nada, no entiende cómo a un tipo con la locura peligrosa y depredadora de Michael, le pudieron extender un permiso para seguir dando conciertos, como ese en Londres por más de un mes. Si era un depredador y desquiciado en potencia, más bien debía estar encerrado de por vida en un sanatorio psiquiátrico. Nunca iba a cambiar.

Pero esta es solo la cereza de la torta, pues años atrás, otro desgarrador documental (‘Leaving Neverland’) desató el escándalo. Recién estrenado en el Festival de Cine de Sundance (Utah, Estados Unidos), arrancó lágrimas y fue aplaudido de pie por lo impactante de sus desgarradoras revelaciones. Trataba sobre la denuncia de dos jóvenes, Wade Robson y James Safechuck, quienes cuentan cómo fueron abusados sexualmente, de forma reiterada, por el llamado ‘Rey del Pop’, que había muerto por una sobredosis, en el 2009.

Recuerdo que hace años escribí una columna sobre el intérprete de ‘Thriller’, cuando salieron a la luz nuevas pruebas de que el seudo ‘Ángel de los Niños’, era en realidad un ‘monstruo’, el más tristemente célebre pederasta de Norteamérica. La redacté a raíz de que su hija adolescente, Paris, había intentado suicidarse porque no podía soportar que los medios descubrieran los archivos donde se mostraba la mente retorcida de su progenitor. Además, porque ese año, justamente Wade Robson, un coreógrafo que trabajó con ‘Jacko’ en el video donde actuaron Eddie Murphy, Naomi Campbell y ‘Magic’ Johnson, lo denunció póstumamente por haber abusado de él desde que tenía siete años hasta los catorce.

Otro infante, que participó con él en un comercial de Pepsi (1987), era precisamente James Safechuck, quien, ya adulto, se unió a la demanda. En esa época, se ventilaron los primeros informes del FBI, que se habían mantenido archivados. Esos documentos secretos, sacados a la luz por el ‘Sunday People’, señalaban que Michael Jackson gastó ¡¡35 millones de dólares para pagar a las familias de 24 niños, que lo acusaban de haber abusado sexualmente de ellos!! También trascendió que a la familia de una estrella infantil famosa a nivel mundial, presumiblemente Macaulay Culkin (‘Mi Pobre Angelito’) le pagaron 600 mil dólares para que no hablaran con la prensa.

El fiscal Tom Sneddon y su equipo de 30 investigadores ingresaron a su rancho de ‘Neverland’, mientras Michael Jackson estaba de gira en Las Vegas. Lo que vieron los horrorizó. El propio fiscal declaró: ‘Los materiales (...) son relevantes y muestran su método para atraer jóvenes y niños para saciar sus deseos pervertidos. Logramos que cinco niños aceptaran denunciarlo por abusos sexuales, teníamos fotografías, videos explícitos, algunos aberrantes y sadomasoquismo, que era lo que les hacía ver Michael a los niños, presumiblemente para ‘ablandarlos’ y hacerles creer que los abusos a los que los sometía eran normales’.

Lograron llevar a juicio a Michael Jackson y el fiscal pidió 20 años de cárcel por abuso sexual a menores y por haber drogado a un adolescente de catorce años para ultrajarlo. “Con todas estas evidencias, acotó el fiscal, Michael afrontaba 20 años de prisión. Increíblemente, el jurado lo absolvió”. Fue y sigue siendo adorado por millones de fans, pero a estas horas debe estar ardiendo en el infierno. Apago el televisor.