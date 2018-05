Paolo Guerrero, Nadine Heredia, Alex Kouri y más en los 'Piquitos' de El Búho  

Este Búho sigue indignado por el injusto castigo a nuestro capitán Paolo Guerrero. Encima, hay políticos que hacen movidas por lo bajo que huelen mal y nos obligan a estar bien atentos. Por eso, les dejo mis ‘Piqueítos’ bien picantes, como les gustan a mis lectores.



HEREDIA’S CORRETAJES: El 67% de la población no creyó la telenovela venezolana y su victimización, y apoya la medida dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho de incautación de sus bienes. Pese a ello, la otrora primera dama ha mandado a su esposo a que haga el pedido a la Sala Penal Nacional para que le devuelvan sus propiedades. ¿Por qué no lo hizo Nadine Heredia? Si todos los bienes incautados, según la acusación del fiscal Germán Juárez Atoche, los adquirió ella, presuntamente, con dinero ilícito de Venezuela, como la casa donde los desalojaron. Esa vivienda la compró con separación de bienes. Mientras que la casa de su madre, una mujer viuda y sin ocupación, según la Fiscalía, habría sido adquirida con más de 400 mil dólares al cash de la plata que asegura Jorge Barata le entregó en el departamento de Miraflores. ¿Es tan difícil caminar derecho?



‘TÍO BIGOTE’ PASA PIOLA: En el Perú ocurren cosas difíciles de creer. Cómo puede ser que Jorge Cuba, quien fue viceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno aprista, esté en la cárcel acusado de haber recibido millonarias coimas de Odebrecht y el ministro de ese entonces, Enrique Cornejo, postule como si nada hubiera pasado a la Alcaldía de Lima. Lo de Cuba es grave, pues él fue viceministro cuando la corrupta empresa brasileña ganó la licitación para construir la Línea 1 del Metro de Lima y en una cuenta vinculada a él, en un banco de Andorra, Odebrecht depositó más de 7 millones de dólares. Y otro funcionario aprista de esa época, Edwin Luyo, también está encerrado acusado de haber sido coimeado con 500 mil dólares. La responsabilidad de Enrique Cornejo y el propio Alan García aún no han sido aclaradas.



OTRO ESCÁNDALO: La legisladora Gloria Montenegro denunció que la Comisión Lava Jato gasta la friolera de ¡¡300 mil soles al mes!! Una cifra que de por sí es un escándalo. Pero es peor aún si tenemos en cuenta que no aporta nada. ¡Hasta el momento no ha presentado ningún informe que justifique su trabajo! Pero a lo que sí se dedica este grupo, presidido por la fujimorista Rosa Bartra, es a defender a Keiko Fujimori, a la que se niega de forma sistemática y constante a incluir como investigada, pese a que Jorge Barata ha reiterado que entregó un millón 200 mil dólares para su campaña del 2011. Para muchos, esa comisión está desprestigiada, pues además es usada para atacar y difamar a los rivales políticos.



KOURI PIDE 50 MILLONCITOS: Llama la atención que el exalcalde del Callao, Alex Kouri, un reo condenado a cinco años de cárcel por corrupción, demande por daños y perjuicios a los prestigiosos jueces supremos José Neyra e Iván Sequeiros, quienes lo sentenciaron por el escandaloso caso Convial Callao. ¿Por qué Kouri se atreve a demandar a dos magistrados cuya trayectoria aparece limpia? ¿Será que se siente respaldado por su amigo, el ministro de Justicia, Salvador Heresi? ¿Saldrá este ministro a opinar sobre las pretensiones de Kouri, como cuando criticó públicamente la incautación de la residencia de Ollanta Humala?



PAOLO ES DEL PUEBLO: La voz del pueblo, es la voz de Dios.

Paolo Guerrero se bañó con un recibimiento de esos que no se pueden comprar. El cariño impresionante de la gente. Gente de toda edad, sobre todo niños que llegaron a recibirlo al aeropuerto. Ellos no saben de ‘metabolitos’, de mates, de sustancias prohibidas. Ellos solo saben que su héroe no jugará el Mundial de Rusia, y eso es un golpe terrible a la niñez. Solo espero que vuelva la calma que necesita nuestra selección. Guerrero tiene todo el derecho de defender su honor, su profesionalismo, su brillante carrera. Él, felizmente, dijo que a sus compañeros los va a apoyar a muerte. Fue claro, ‘con los jugadores solo está mi apoyo incondicional’. Con los falsos de cuello y corbata, los que nunca han ganado partidos, será su lucha. Apago el televisor.

