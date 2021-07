Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero celebrando la vendimia con cantidades navegables de pisco acholado. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y darles estos ‘Pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

SAGASTI EN LA MIRA: El país permanece polarizado, enfrentado, porque la mayoría está convencida de que hubo jugadas sucias en la segunda vuelta. Para comprobarlo, basta con ver a los miles de seguidores de Fuerza Popular y de Perú Libre gritándolo en las calles durante las marchas. Además, lo corrobora la encuesta de Datum de hace dos semanas, que señala que el 65 por ciento cree que hay indicios de fraude. Ante ese oscuro panorama, que debilita al próximo mandatario o mandataria, llama la atención que el presidente transitorio Francisco Sagasti se haya negado a tramitar el pedido para que se haga una auditoría internacional que habría despejado dudas y sospechas. No le importó la transparencia y más bien se presta para ahondar las desconfianzas y recelos. El abogado Enrique Ghersi, extrañado por esa actitud, señala que no es el actuar de un demócrata, pues subrayó que Sagasti tiene un doble discurso, ya que dio como pretexto para su negativa que debía mantener la neutralidad. Pero se olvidó olímpicamente de ella cuando llamó a Mario Vargas Llosa.

EL SHOW DEL JURADO: A estas alturas se confirma que todo lo que viene haciendo el Jurado Nacional de Elecciones, con su inefable titular Jorge Salas Arenas, sobre la revisión de actas, es solo teatro. Puro show. Ya tienen decidido proclamar a Pedro Castillo como presidente, ignorando todos los reclamos y denuncias. Salas ha sido calificado por los expertos como el peor presidente del JNE y, encima, su imparcialidad está cuestionada desde que se hizo público que defendió como abogado a terroristas. Esos magistrados no se dan cuenta de que su criticable actuación, de darles la espalda a todos los reclamos con tal de proclamar sí o sí al profesor como jefe de Estado, le hace un daño terrible a la gobernabilidad del país, tanto que a estas alturas expertos y hasta la gente de la calle ya habla de que Castillo tendrá un gobierno demasiado débil.

CAMBIO DE CONSTITUCIÓN: Preocupa el doble discurso del candidato Castillo, quien un día dice una cosa y al siguiente lo contrario. Lo demostró hace poco cuando ante líderes de izquierda de Latinoamérica manifestó ‘la necesidad’ de cambiar la Constitución del Perú, y pocas horas después, en un mitin en la plaza San Martín, aseguró a la población que ‘seré respetuoso’ de la Carta Magna. También habla de mantener el equilibrio fiscal, promover las inversiones, respetar la independencia del Banco Central de Reserva, pero luego cuestiona de manera severa el modelo económico. Utiliza a Pedro Francke para dar un mensaje moderado, pero ellos no son moderados y buscan un cambio radical, siguiendo el ideario de Cerrón. Allá los ingenuos que creen su discurso ‘de tranquilidad’. Felizmente ya hay diferentes organizaciones que se están uniendo para que no la tengan fácil. Ha costado mucho lograr lo que ahora tiene el país -por supuesto que falta mejorar bastante- para dejar que lo destruyan tan alegremente.

ASEGUREN LOS FONDOS DE LAS AFP: Ante el riesgo de un gobierno de corte chavista es grande el peligro de que millones de peruanos pierdan sus fondos de las AFP. Ya ocurrió en Argentina, donde la izquierdista Cristina Fernández, que es menos radical, estatizó esos fondos en 2008, así que no me vengan con que eso acá no puede pasar. Por eso es bueno que este Congreso impulse la ley que permita la libre desafiliación y la creación de cuentas previsionales en bancos y cajas municipales. La norma será debatida esta semana y me parece bien, pues así cada aportante podrá decidir libremente si se queda en su AFP o pasa a un banco. Esto generará más competencia y hará más difícil a los comunistas apropiarse del dinero ajeno, como les gusta. Es injusto que una persona que aportó durante veinte años o más, privándose de usar ese dinero cada mes, vea que pillos ambiciosos se lo quiten poniendo como pretexto ‘al pueblo’. Eso es, simple y llanamente, robo.

Apago el televisor.