Este Búho ve el panorama político más movido que el cómico Kike Suero saliendo de la inauguración de la ‘Cachina Palace’ de Lunahuaná, donde antes de la pandemia lo nombraron padrino del local, con corcho libre incluido. Por eso, les presento estos pastillazos que tanto reclaman mis lectores.

MARTÍN, EL CANDIDATO: Me llama la atención una encuesta que publica un sondeo sobre preferencias electorales para las presidenciales del 2021 donde figura el actual presidente Martín Vizcarra. ¡Si está impedido constitucionalmente de participar!. ¡Y todavía aparece primero con el 15.9 de intención de voto! ‘No hay casualidades en política’, nos repetía en el saloncito de Sociología de San Marcos el maestro Julio Cotler. El sondeo se cuidó de aclarar que eran respuestas ‘espontáneas’ de los encuestados. Pero atrás de Vizcarra le seguía su ‘tapadito’ Salvador del Solar, empatado con un político amaestrable, George Forsyth, con 5.7%. Pisándoles los talones el antisistema y ‘tumbalafiesta’ Antauro Humala, con 5.6%. Un poco más atrás el bochinchero y populista Daniel Urresti con 2.8%, la ‘cauta’ Keiko Fujimori con 2.8%. De ahí le siguen Julio ‘Gelatina’ Guzmán (1.7) y la izquierdista Verónika Mendoza (1.0). ¿El resto? César ‘plata como cancha’ Acuña, el ‘cura’ Arana, ‘Chicharrón’ Barnechea, ‘Pollo’ Diez Canseco y otros están jugando de ‘mantequilla’ en este curioso, por decir lo menos, sondeo. Lo que no me cabe es que en la peor etapa de la pandemia, cuando pasamos los 500 mil contagiados y 50 mil decesos extraoficiales, y la mayoría -según sondeos- de la población responsabiliza a la mala estrategia del gobierno para enfrentar la epidemia, el moqueguano aparezca encabezando las encuestas.

LUNA, ‘EL INTERMEDIARIO’: Un revelador reportaje de ‘Cuarto Poder’ puso al descubierto un accionar que no tiene nada que ver con las funciones para las que fueron elegidos los parlamentarios: ¡¡Cobrar deudas!! Congresistas de distinto pelaje, hasta de los ‘inmaculados’ del ‘pescadito’, cayeron infraganti reclamando deudas y acreencias de terceros y empresas particulares, usando el nombre del Parlamento Nacional. A inicios de agosto el congresista Richard Rubio Galarza (Frepap) envió un oficio a la presidencia de EsSalud por una deuda pendiente con diversas empresas particulares. Pero el más rochoso fue José Luna Morales (Podemos Perú), quien el 13 de junio le envió un oficio a la presidenta de EsSalud, donde pide darle atención a la denuncia del ciudadano José Peña por una deuda. ‘[…] con la finalidad de que le pueda dar atención según los procedimientos establecidos y se sirva informar a este despacho de los resultados de la misma’. Increíble. ¿Acaso Luna Morales no es el mismo que le debía miles de soles a EsSalud y a la ONP por ‘meter cabeza’ y no aportar el dinero de sus trabajadores? ¡¡Qué tal con...ciencia!!

PELIGROSA JUVENTUD: El fenómeno de los tonos juveniles, ‘Fiestas Covid’, las ‘encerronas’, los ‘tonos caletas’ donde ‘está prohibida la mascarilla’, no es exclusividad del Perú. Takeshi Kasai, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que ‘la pandemia está cambiando’. Y enfatizó: ‘Las personas de 20, 30 y 40 años están ahora impulsando con más frecuencia la propagación del virus’. Y agregó: ‘Muchos (jóvenes) no saben que están infectados, porque tienen síntomas muy leves o no tienen síntomas. Y esto puede resultar en que transmitan, sin saberlo, el virus a otros. Esto aumenta el riesgo de propagación hacia los más vulnerables: los ancianos, los enfermos en cuidados de largo plazo, la gente que vive en áreas urbanas densamente pobladas’. Este Búho lo advirtió, ahora muchos jóvenes y hasta los cuarentones se comportan como unos descerebrados. Hasta se muestran desafiantes, agresivos ante las cámaras de televisión cuando los han capturado infraganti: ‘¡¡No me importa el virus, si me muero, me muero!!, braman. Al final, bueno fuera que caigan fulminados en sus orgías. El peligro, como sucede en Perú, en España o Corea, es que estos ‘chiquiviejos’ de 40 años regresan a sus casas ebrios, a contagiar a sus familares. Para empezar, al abuelo y abuela queridos, quienes no van a resistir y serán víctimas mortales del virus. En el país ya está calando la propuesta de encerrar a todos esos, que transgreden el ‘toque de queda’ y se embriagan en fiestas, una semana en unas carpitas de playa en el helado estadio de San Marcos, con rancho de cuartel. A ver si así escarmientan y no exponen a la población inocente.

Apago el televisor.