Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de amanecida de un ‘privadito’ de Tony Rosado. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en estos ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

LAS MOVIDAS DE CASTILLO: Resulta muy grave la denuncia del que fuera comandante general del Ejército, José Vizcarra, sobre los motivos de su destitución a solo tres meses de su designación. “El ministro de Defensa, Walter Ayala, y el presidente Castillo me pidieron que ascendiera a generales a dos coroneles”. Las presiones lo llevaron hasta el despacho presidencial. Lo que Vizcarra no contó fueron las circunstancias de su defenestración. El presidente tiene en Palacio como un asesor ‘en la sombra’ a un coronel en actividad, Ciro Bocanegra, hijo de un amigo de Castillo de Chota, el profesor Augusto Bocanegra, quien quería que su engreído ascendiera a general. Pero eso era imposible porque no estaba en la nómina de ascensos. Como Vizcarra se mantuvo en la institucionalidad, respetó las normas y no aceptó la imposición, ¡fue destituido! ¿Qué le pasa al presidente? Está bien que haya trabajado en su chacra, pero no puede gobernar ni humillar a los altos mandos militares como si estuviera en su propia chacra.

PALABRA DE MAESTRO: El comportamiento del presidente Pedro Castillo deja muy mal parados a aquellos que se esfuerzan por presentarlo como un ‘hombre honesto’ y ‘de buenas intenciones’, mal influenciado por Vladimir Cerrón. Pero los hechos son los que valen. En Palacio está mostrando una personalidad siniestra, al decirle al general Vizcarra que lo iba a respaldar y luego le clavó un puñal por la espalda y lo destituyó por no ascender a sus recomendados. El Congreso le otorgó la confianza a la premier Mirtha Vásquez y en lugar de aprovechar la oportunidad para ‘tender puentes’ con el Legislativo, se va a un distrito populoso a lanzar dardos. “A mí no me preocupa la oposición, los que han sido derrotados por la decisión del pueblo”. ¿Qué pretende Castillo? Mientras tanto, el dólar se sigue disparando para sufrimiento del ‘pueblo’, del que tanto se llenan la boca hablando, con la consiguiente alza de los precios de los alimentos de primera necesidad. En cien días con Castillo hemos retrocedido diez años y solo hay incertidumbre en los hogares. ¡Palabra de maestro!

DANIEL, EL PERVERSO: Daniel Ortega organizó su cuarta reelección consecutiva, cada una más tramposa que la otra. En esta última, un avejentado Ortega consumó su golpe con todos los candidatos opositores, periodistas y empresarios democráticos encarcelados. La oposición llamó a no votar ni salir de sus casas. En medio de calles vacías y de colegios sin ningún votante ‘ganó’ el ‘revolucionario’ al que su hija acusó de violaciones reiteradas. Desde Europa, la OEA y Estados Unidos repudiaron esta farsa comunista. Joe Biden sepultó a ‘Danielito’ y a su esposa con estas palabras: “La pareja de Ortega y Murillo son un par de autócratas” y anunció un paquete de medidas diplomáticas y económicas contra Nicaragua. Mientras toda la comunidad democrática del mundo lo repudiaba, solo Nicolás Maduro aplaudía a su congénere y el termocéfalo congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, aplaudía el ‘triunfo sandinista’. ¿Qué dirán los izquierdistas de cafetín ante esta pantomima de elecciones?

DELINCUENCIA ASESINA: Mientras en el Gobierno se dedican a dejar ‘bombitas’ un día sí y al siguiente día también, provocando escándalos e incertidumbre, como ahora con el vergonzoso manoseo a las Fuerzas Armadas, los peruanos de a pie padecen la multiplicación de violentos actos delictivos que acaban con la vida de inocentes. Los extorsionadores proliferan en casi todos los barrios. En Huaycán, sanguinarias mafias organizadas cobran cupos a mototaxistas, bodegueros y, en el colmo, hasta a los que construyen su casita. Lo mismo ocurre en otros distritos. Los sicarios operan como en el Viejo Oeste, con libertad y sin temor. Todos los días hay muertos y al día roban más de cinco mil celulares. Pero mientras ocurre todo esto, Castillo y su gente están en otra, buscando favorecer a sus amiguitos, movilizándose en carrazos de lujo y con seguridad.

Apago el televisor.