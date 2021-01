Este Búho observa los vientos políticos más movidos que esos inconscientes que asisten a los ‘privaditos’ de Chacalón Junior. Por eso les presento estos sabrosos ‘anticuchitos’ de algunos candidatos para que mis electores voten con conciencia en las próximas elecciones.

¡AY FORZAY!: No la está pasando bien el candidato puntero en las encuestas por dos denuncias periodísticas. El Comercio informó que durante su gestión como alcalde de La Victoria le pagó a su amigo de veinte años y socio Renzo Navarro, 100 mil soles por diversos ‘servicios’, sin tener estudios concluidos, pero le bastó ser ‘causa’, ‘chochera’, ‘adú’ del ‘colorado’ para llenarse los bolsillos.

El exprocurador Iván Montoya sostiene que esos pagos pueden tener penalidad para George. Y para colmo, salió a la luz una papeleta de tránsito por una ‘infracción grave’ por conducir en estado de ebriedad’ hace nueve años. El dosaje etílico arrojó 1.09 de alcohol por litro de sangre. Más del doble de lo permitido. Comienzan a salir los ‘trapitos sucios’ del ‘calichín’ que pregona que está ‘con las manos limpias’.

′BURRIER’ Y ‘TENDERA’: César ‘Plata como cancha’ Acuña expulsó de Alianza Para el Progreso a la candidata de su agrupación por Puno, Yeny Quispe, detenida en Tacna con doce kilos de cocaína, y pidió al jurado electoral de la región que la saque de su lista. Los filtros no funcionaron en ese partido, pero tampoco en Unión Por el Perú.

‘América Noticias’ difundió un video donde la policía interviene a Fátima Foronda, candidata al Congreso por Ica, al pretender llevarse dentro de su cartera una blusa de doscientos soles. Estos dos casos nos muestran la baja catadura moral de algunos candidatos que pretenden infiltrarse al Congreso para hacer de las suyas, como aquel congresista que en la juramentación, en vez de decir ‘por la patria’, juró ¡¡por la plata!!

INMOBILIARIA NIETO: La revista ‘Hildebrant en sus trece’ reveló una inusitada ‘fiebre’ inmobiliaria del candidato número uno del partido de George Forsyth, Jorge Nieto Montesinos. Se sorprenden de que en su hoja de vida declare tener dos propiedades en Mexico (DF y Acapulco), donde vivió hasta el 2011, y a partir de ahí hizo un ‘boom’ inmobiliario’ en el sur de Lima, adquiriendo casas y terrenos en El Silencio (3), Miraflores y Lurín (terreno de mil 500 metros).

La publicación se extraña de que tan millonaria inversión se sostuviera con solo tres trabajos en los últimos diez años, dos como ministro, donde ganó 30 mil soles mensuales. Lo que sorprende es que el detenido gerente municipal José Luis Castro, quien fue brazo derecho de Susana Villarán, dijera que Nieto recibió de la brasileña OAS 129 mil dólares por sus asesorías a la ‘tía regia’. El exministro de Defensa amenazó con querellar a Castro por las ‘calumnias’. El tema está en investigación y el candidato, en aras de la transparencia, debería ser el primero en salir y aclarar el tema, aunque la fiscalía debe tomar de oficio este caso.

VUELVE LA CUARENTENA: Las cifras de esta ‘segunda ola’ son de espanto. Se acabó el eterno ‘tango’ de que ‘todavía hay algunas camas en cuidados intensivos. Los médicos y técnicos intensivistas, los héroes que ven diariamente a la muerte con los pacientes más graves, informan que hay 650 pacientes graves que están ‘en lista de espera’ por una cama, pero cuando lea esta columna algunos de ellos serán borrados de la lista, porque no resistieron y fallecieron.

La situación es dramática. En los hospitales ahora se ven colas con personas jóvenes implorando por oxígeno. Esta nueva ‘cepa’ es más violenta y no hace distingos de edad. En el Callao, San Juan de Miraflores, donde expenden el oxígeno, las colas son enormes, la gente pernocta a la intemperie, acechan los ‘buitres’ que, con pistola -en el puerto- venden ‘sitio’ a 100 soles.

El presidente Sagasti anoche impuso nuevas restricciones y decretó el confinamiento obligatorio desde el próximo domingo en Lima y otras nueve regiones. Pero me temo que mucha gente no respetará esta segunda cuarentena, pues tienen que salir a trabajar para dar de comer a sus hijos. Sobre todo cuando el mandatario no dijo nada de dar bonos.

Me temo que la Policía tendrá un durísimo trabajo para hacer cumplir las disposiciones y es posible que los militares vuelvan a salir a las calles, como al inicio de la pandemia. Tan grande es la emergencia que es posible que se posterguen las elecciones. Nadie está inmune y eso me recuerda el tremendo tema del gran Miki Gonzales: ‘Puedes ser tú’... el próximo. A cuidarse. Apago el televisor.