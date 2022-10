Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero después de celebrar su cumpleaños con un trepador roncito cubano. Por eso, saco mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así poder dar estos ‘pastillazos’ bien picantes, como les gusta a mis lectores.

CINISMO EN EL GOBIERNO: El presidente Pedro Castillo no deja de llamar la atención con sus actitudes, pese a que son repetitivas. Llama a todos ‘a conversar’ para el desarrollo del país, pero no deja de recurrir a todo tipo de artimañas para bajarse a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque lo investiga por graves casos de corrupción.

Ese vergonzoso tipo de intervenciones son un calco de las que se realizan en países con regímenes dictatoriales como Venezuela y Nicaragua, para concentrar ellos el poder.

Castillo tiene un plan que está llevando a cabo para destruir a un poder del Estado que representa la fiscal, quien está soportando una terrible arremetida y que incluso acaba de ser denunciada por los abogados del ‘demócrata’ Guillermo Bermejo. Los dos denunciantes se reunieron varias veces con Castillo en Palacio.

‘LOS NIÑOS’ Y LA RED CRIMINAL: Al parecer, las pruebas que la Fiscalía tiene contra los llamados ‘niños’ de Acción Popular son contundentes en cuanto a que se han dedicado a apoyar a Castillo a cambio de beneficios con obras y colocar a sus allegados en puestos claves.

Por eso, han sido incluidos en la investigación por el delito de organización criminal. Por ese caso son investigados el mismo Castillo y el prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Un colaborador reveló a los fiscales que el mandatario ordenó que dichos personajes ‘accedan a todo’ a cambio de que apoyen a su gobierno y aseguren su permanencia en el poder.

Es lo que hacía Vladimiro Montesinos con ciertos parlamentarios, a los que compraba con dinero en efectivo. La diferencia es que el ‘Doc’ lo grababa todo en la famosa salita del Servicio de Inteligencia.

CAMBIOS EN LAS FUERZAS ARMADAS: Se vienen los ascensos y pases al retiro de altos oficiales y está clarísima la pretensión del gobierno de copar los puestos claves de las Fuerzas Armadas con ‘su’ gente, es decir, afines a sus intereses, lo que sería terrible para la democracia.

Por ello, para muchos altos oficiales retirados no cabe duda de que Castillo volverá a interferir en el proceso de ascensos, tal como hizo en el 2021. En esa oportunidad insistió para que el coronel del Ejército, el chotano Ciro Bocanegra, ascienda a general, pero el entonces comandante general José Vizcarra no lo permitió y fue echado.

Entró en su lugar Walter Córdova Alemán, un oficial al que precisamente Vizcarra había propuesto para que sea pasado al retiro. Bocanegra lidera a un grupo de oficiales que tiene el mote de ‘Los chotanos’, adictos a Castillo, así que no es de extrañar que muchos de estos asciendan este mes.

Insisto, es un régimen que sigue avanzando en busca de convertirse en una dictadura. Estas odian a la prensa y por eso los mensajes de Castillo, Antauro Humala y Aníbal Torres son iguales contra los medios de expresión.

GOLPEAN A LA MINERÍA: Es una constante en este gobierno las zancadillas a la minería formal, porque con la informal, que no paga impuestos, que no da trabajo legal, no se meten. El proyecto minero Quellaveco, uno de los cinco yacimientos más grandes de cobre en el mundo, está paralizado porque no hay una decisión sobre la licencia del uso de agua.

Son miles de millones que el país dejará de percibir si no se le da ‘luz verde’, justo cuando una de las más terribles crisis económicas nos golpea. No olvidemos cómo la expremier Mirtha Vásquez celebraba el cierre de cuatro minas en el sur del país. Castillo dice a los inversionistas extranjeros que vengan al Perú, pero con sus acciones lanza mensajes que los espantan. Mientras, los pobres son más pobres en este país rico. Apago el televisor.

