Este Búho, al hacer un balance del primer día de la llamada ‘Toma de Lima’, no cree conveniente empezar proclamando quién ganó o quién perdió. Creo que por el solo hecho de haberse llegado a esta dramática situación, quien pierde es el Perú. El daño ya está hecho.

Pero no se puede soslayar que sí perdieron olímpicamente aquellos que apostaban por convertir esta marcha, que debía ser pacífica, en otra asonada que deje varios muertos para poner a la presidenta Dina Boluarte con un pie en el abismo o en el despeñadero.

Los violentistas radicales, una ínfima porción respecto de la masa que marchaba pacíficamente, por más que atacaron con saña a las fuerzas del orden, no lograron su cometido.

La planificada acción preventiva de los uniformados logró neutralizar a los agresores, quienes después de un sospechoso incendio en un edificio del centro terminaron tratando de crear el caos en Camino Real, en San Isidro, con espíritu más de pillería que de ‘justicieros sociales’.

E l pretendido ‘Paro Nacional’ fue un rotundo fracaso. Con tomas de carreteras en el norte o intentos muy bien sincronizados para tomar aeropuertos en el sur, con incendios de comisarías y sedes del Poder Judicial no iban a asegurar un ‘paro’, pues la CGTP es un fantasma burocrático que no es ni la sombra de la poderosa central sindical de los años setenta y ochenta.

Y pese a contar con la llegada de delegaciones de provincias, no ‘tomaron la ciudad’, convirtiéndose en una movilización nutrida, pero incomparable a la recordada ‘Marcha de los cuatro suyos’.

Se equivoca la izquierda de cafetín al creer que va a llevar ‘agua para su molino’ con estas movilizaciones, sino que lo diga la congresista de ‘Juntos por el Perú’, Ruth Luque, a quien los manifestantes la botaron del Cusco acusándola de ‘traidora’ por haber votado por la vacancia del golpista ex presidente Castillo.

Esa es la narrativa falsa que ha impuesto el castillismo a las masas sureñas desinformadas y disconformes con el Estado. La verdad es que a Castillo lo vacaron por golpista. Pero los remanentes senderistas que crecieron en el año y medio de gobierno del chotano y se empoderaron en puestos públicos, también están detras de las asonadas violentistas.

Y cómo no, con el dinero sucio de la minería ilegal y el narcotráfico, pues no es casual que se quemen locales del Poder Judicial en Ayacucho o Puno, donde se apiñaban decenas de expedientes judiciales de traficantes.

La misma estrategia que uso el ‘Patrón del mal’ Pablo Escobar. Con el incendio provocado por vándalos del Centro Binacional de Atención en la frontera de Desaguadero, donde fluyen personas, vehículos, mercancías entre Perú y Bolivia, queda demostrado que el contrabando también se ha sumado a esta planificada asonada destructora.

Si bien el gobierno salió ‘parado’, no debería haber lugar para la soberbia. Boluarte debe exigirle al Congreso que resuelva de una vez el adelanto de elecciones y le diga al país que son los congresistas de izquierda los que se están ‘tirando para atrás’, pues en la segunda votación amenazan con votar en contra del reclamo del adelanto, como lo exige la mayoría del país.

En conclusión, no hubo ‘Toma de Lima’ y seguro no la habrá, pero las marchas continuarán y con ellas los grupos violentistas podrían perpetrar ataques más contundentes con el fin de buscar desesperadamente la represión indiscriminada y los muertos que le sirvan para sus objetivos finales.

Pero estos no tienen nada que ver con reivindicaciones económicas o por educación y salud de calidad. No, el objetivo, después de la cabeza de Dina, es impulsar su Asamblea Constituyente para instalar una dictadura en el país, similar a la venezolana. El Perú no lo permitirá. Apago el televisor.

