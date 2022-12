Este Búho se indigna ante un nuevo destape de la putrefacta olla de corrupción que se ‘cocina’ en el gobierno de Pedro Castillo. Sada Goray Chong, quien fue gerenta de una de las más importantes inmobiliarias del país, MarkaGroup, reveló a El Comercio que entregó millones de soles al hoy detenido Salatiel Marrufo, cuando este se desempeñaba como jefe de asesores del Ministerio de Vivienda y era uno de los cabecillas del ‘Gabinete en la sombra’.

Este dinero habría sido destinado para ‘armar unas bolsas’ y para el pago de una ‘planilla para el presidente y sus hermanos’. Como si jefaturara a una banda de vulgares extorsionadores, según la empresaria, Marrufo le hizo un seguimiento.

“Ahora puedo decir que ellos [el Gobierno] han hecho un reglaje de mi comportamiento. Me endulzaron y me llevaron hacia la idea de la vivienda social y del interés que decía tener este Gobierno por solucionarlos”.

Todos estos ilícitos requerimientos se habrían realizado el año pasado, cuando la empresa MarkaGroup fue contactada por Salatiel para que apoye al Ministerio de Vivienda en un proyecto para la comunidad shipiba de Cantagallo, que era prioridad número uno de la primera dama, Lilia Paredes.

Tras participar en ese proyecto a fines de setiembre del 2021, Marrufo se sacó la careta de impulsor de ayuda social y la invitó a una reunión donde le pidió la cuantiosa suma. “Yo me encontraba en un departamento en San Isidro donde me habían invitado a conversar. Recuerdo que ese día me llené de tanto miedo que yo, que no suelo fumar en lugares cerrados, pedí prender un cigarro y mi cabeza decía: ya me fregué, ahora me van a pedir cupos”, relató.

“Me dijo que tenía que cumplir un montón de favores políticos y que a pedido del presidente me vino a pedir los cuatro millones”. Como si fuera un ‘ajustador del Tren de Aragua’, Marrufo le dio ‘facilidades de pago’. “Solo atiné a decirle al señor que no tenía esa cantidad de dinero. Pero él me decía que sacara de la empresa. Yo le respondí que no podía sacar nada porque es una empresa que está auditada, que está regulada. Le dije que le iba a pagar por partes. Lo que siempre me repitió durante todo ese tiempo es que si estaba con ellos, todo me iba a salir bien, sino todo te va a ir mal”.

Goray actualmente es investigada por su relación con el ‘Gabinete en la sombra’ y está colaborando con la Fiscalía, pero se encuentra en el extranjero porque teme por su vida por las represalias de un Gobierno mafioso. Ha declarado que inicialmente entregó 200 mil soles, pero ante la insistencia terminó pagando los cuatro millones en ‘siete armadas’, al inicio a un mensajero, pero después fueron entregas directas al exjefe de asesores.

“UN MILLÓN PARA PAGAR A CONGRESISTAS QUE BOTARON CONTRA LA VACANCIA”

Pero la revelación que tuvo el efecto de una bomba de neutrones en la Fiscalía es que Marrufo también le pidió un millón de soles para pagar a congresistas que votaron contra la vacancia.

“A inicios de diciembre (del 2021), me llamó desesperadamente para decirme que necesitaba conversar conmigo (...) Me dijo que tenía que conseguirle un millón de soles. Ese millón de soles fue destinado para pagar el voto de los congresistas porque se venía la vacancia en esos días. Le entregué el millón el día 6 de diciembre. Él me fue a buscar un día o dos días antes a mi casa. También ese dinero se lo hice entregar a través de un intermediario”.

El nivel de angurria de estos delincuentes disfrazados de ministros o asesores como Marrufo no tenía límites, pues también le exigieron el pago de veinte mil dólares ‘para comprarle un carro al sobrino del presidente’.

El testimonio de la empresaria es una gota más en ese mar negro de corrupción que campeó en el Ministerio de Transportes de Juan Silva, amigo personal de Castillo y hoy prófugo de la justicia, y en el Ministerio de Vivienda de Geiner Alvarado, también protegido del chotano.

Este Gobierno de hampones es una vergüenza, pero uno a uno van cayendo. Y ahora nombran nada menos que como jefe de la Dirección de Inteligencia a Wilson Barrantes, un militar retirado señalado por sus vínculos con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

¡Este señor hasta ha pedido la amnistía para los terroristas! Como si fuera poco, ayer juramentó como ministro de Defensa Gustavo Bobbio, amigo y asesor de Antauro Humala, el loco que se jacta de haber matado cuatro policías en el ‘Andahuaylazo’. Y como si fuera una película de terror, Barrantes y Bobbio se odian y el primero hasta amenazó con ejecutarlo. ¡Increíbel! Apago el televisor.

