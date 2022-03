Este Búho se siente consternado por la noticia del fallecimiento de un hombre de prensa, en el más amplio sentido de la palabra, de la categoría de Bernardo Roca Rey Miró Quesada (1944-2022). Bernardo, así le gustaba que lo llamasen hasta los practicantes de El Comercio, el periódico de su familia, dejó llevar su imaginación y espíritu libre para crear productos emblemáticos que revitalizaron al antiguo Decano, con publicaciones como la revista Somos, por dar solo un ejemplo.

Cuando le preguntaban el por qué no había estudiado periodismo y más bien eligió la carrera de Ciencias Biológicas, respondía: ‘Desde los trece años acompañaba a mi abuelo Luis Miró Quesada al periódico y veía cómo hacía el editorial. A los 16 escribía en el diario, revelaba fotografías y editaba. Y pensé, para qué iba a estudiar periodismo si ya sabía. En mi casa no se hablaba de ciencias, entonces decidí estudiar física y biología. Todos los proyectos que he realizado parten de una base científica’, aseguraba.

Pero estaba predestinado para cosas mayores. Siguiendo la línea editorial de El Comercio, que se oponía al régimen corrupto de Fujimori y Montesinos, quienes capturaron los canales comprando a sus dueños por millones de dólares sucios, fundó el histórico Canal N, al que convirtió en el único medio televisivo que informaba con la verdad, en medio de la miasma en que se enlodaban los canales vendidos.

La historia nos dice que fue justamente Bernardo quien estuvo en las coordinaciones para divulgar el video de la vergüenza: Montesinos comprando con 15 mil dólares al congresista Alberto Kouri para que se pase al oficialismo. Ese video transmitido solitariamente por Canal N terminó por derrumbar al gobierno autoritario.

El Búho recuerda cómo nace Trome:

Pero Roca Rey no se durmió en sus laureles y decidió mirar en el horizonte y vio algo ‘más allá de lo evidente’. ‘En el Perú no hay un gran diario popular, uno que el padre de familia pueda llevarlo a casa para que lo lean su esposa e hijos. A ese sector social debía llegar Trome’, nos dijo cuando llegamos con el director Carlos Espinoza Olcay y Víctor Patiño a su oficina de Canal N y nos propuso trabajar en Trome. Corría el año 2001.

Nunca dejaremos de agradecerle la confianza que depositó en nosotros. Creo que el mejor homenaje, como debía de ser, se lo hicimos en vida: llevar a Trome a ser el diario de mayor venta y lectoría en Hispanoamérica. Roca Rey, convertido en el ‘Rey Midas’ de la prensa, trabajó también en el nacimiento de otros importantes diarios de la corporación, como Perú 21.

Su otra gran pasión, quién sabe si la mayor, fue la gastronomía. Fue de los pioneros en resaltar y reivindicar a la comida peruana como parte de nuestra cultura e identidad nacional, allá por los años 80. El camino fue largo pero fructífero, pues lustros después participaría en el parto de la gran ‘Mistura’, del que fue uno de los fundadores, con sus amigos Gastón Acurio, ‘Don Cucho’, entre otros ‘trece de la Isla del Gallo’ de la cocina.

Pero era Bernardo quien siempre salía al frente cuando los ‘exquisitos’ criticaban el megaevento culinario por su masiva concurrencia y largas filas, eso sí, siempre con su chispa: ‘Vengan a Mistura a explorar. El tema de las colas no lo ha resuelto ni Disney World con todo el dinero del mundo. Mistura no es una feria para ganar dinero’. Era un hombre de acción y montó su restaurante ‘Pantagruel’, desde donde le dio estatus a la comida novoandina y con conocimento de causa hizo crítica en su columna ‘El comensal’.

Pero nunca se desligó de su tesonero afán de luchar por la más irrestricta libertad de expresión desde el Consejo de la Prensa Peruana, del que fue presidente. Ahora que se ciernen ataques y bravuconadas del premier Aníbal Torres, Cerrón y el mismísimo presidente Castillo contra la prensa, se va a extrañar la figura y el aplomo de hombres como Bernardo Roca Rey. Gracias por todo, maestro. Apago el televisor.

