Este Búho lee con asombro la interesante entrevista en trome.pe al joven escritor y publicista Charlie Becerra, a propósito de su próxima publicación: ‘Gringasho’ (editorial Melquíades). A pesar de su edad, 32 años, Becerra ya tiene siete libros firmados. Una hazaña digna de admirar y reconocer.

Su último libro, dedicado a quien fuera el tristemente célebre sicario más joven de este país, ha generado gran expectativa entre sus lectores. Se trata de una minuciosa investigación sobre la vida pública y privada del sanguinario ‘Gringasho’, Alexander Pérez Gutiérrez, quien hace casi una década sembró el terror en el norte del país y saltó a las primeras planas de todos los diarios por sus crímenes y una espectacular fuga del centro correccional ‘Maranguita’.

Para Becerra, escribir sobre este asesino trujillano fue una labor casi de detective, pues tuvo que camuflarse entre avezados hampones para poder reconstruir la turbulenta vida de ‘Gringasho’. “¿Qué clase de persona amerita una biografía aún antes de los veinticinco años? Para Paco Ignacio Taibo II, el reconocido escritor mexicano de novela policiaca, esto de por sí sería el primer gran error: nunca escribas literatura sobre cosas que no han terminado de suceder, nunca biografíes a un personaje vivo, le he oído decir en alguna entrevista. Puede que tenga razón. Sin embargo, como el lector podrá intuir a lo largo del libro, y probablemente confirme en los últimos capítulos —como me ha pasado a mí—, la única muerte que falta agregar en la historia de Alexander Pérez Gutiérrez quizá sea la suya”, explica el autor.

Las biografías de grandes criminales siempre han llamado la atención del público y se han convertido en bestsellers, lo que muy seguramente pase con ‘Gringasho’. Sucedió con ‘La parábola de Pablo’, del escritor colombiano Alonso Salazar, quien con gran talento reconstruyó la vida del capo de las drogas Pablo Escobar. El libro luego sería llevado a la televisión con la serie ‘El patrón del mal’, protagonizada por el genial actor Andrés Parra y que fue un ‘boom’ en toda Latinoamérica.

Alguna vez, este columnista pudo conversar con Salazar y al consultarle por qué había decidido escribir sobre el capo de las drogas, quien después de la serie se convirtió casi en un ‘héroe’, este me respondió con total transparencia que para entender a los grandes criminales, primero hay que conocerlos. Es la misma respuesta que ensaya Charlie Becerra acerca de las motivaciones que lo empujaron a escribir sobre el sicario juvenil que hoy cumple condena en el frío penal de Challapalca. “En primer lugar, busco explicar cómo surge un personaje como él en nuestra sociedad. Hay factores ya conocidos, pero en este caso confluyen otros casos especiales. Segundo, está el hecho de que casos como el de ‘Gringasho’ ayudan a entender -desde un enfoque criminológico- el tema de las leyes, el tema de las penas con respecto a los menores de edad. Entonces, más allá de lo que la gente puede intuir que es el morbo, hay una historia que nos permitirá comprender el devenir de nuestra sociedad”.

Para Becerra, un personaje como ‘Gringasho’ es la consecuencia de malos padres

En 2018, Charlie Becerra logró entrevistar a ‘Gringasho’. Entonces se encontró con un muchacho parco, escurridizo, a pesar de su ferocidad, lo vio más bien como un enclenque, un jovencito tímido que se excusaba de sus crímenes. Antes de cerrar la escritura de su libro intentó contactarlo nuevamente, pero no tuvo respuesta. El criminal no recibe a nadie que no sea de su confianza. Para Becerra, un personaje como ‘Gringasho’ es la consecuencia de malos padres, de hogares disfuncionales, de un entorno tóxico, en donde si no son los papás, el tío y los primos están sumergidos en la delincuencia y arrastran a los más chicos de la familia.

En entrevista con la web de este diario, Becerra relata que si para un muchacho común y corriente una travesura era escaparse del colegio, para estos jóvenes del hampa era robar bodegas o asaltar personas. “Y es una realidad que sigue latente”, afirma, no sin antes agregar que no confía en la resocialización de los sicarios.

El libro saldrá en algunas semanas, pero en trome.pe ya se puede leer el primer y segundo capítulo, en donde narra ese encuentro cara a cara que tuvo con el personaje de su libro en 2018. ¿Y sobre la ‘Gringasha’? “Cuando anunciaron la publicación, muchos preguntaban si vendría con póster de la ‘Gringasha’, ja, ja, ja. Tiene un capítulo en el libro. Ella resultó un personaje importante en la vida de él. Ella no quiere saber nada con nadie. Se fue al extranjero hace un tiempo a rehacer su vida. Me parece que ya tiene familia allá”, contó el joven y prolijo escritor Charlie Becerra, quien durante años viene investigando el crimen organizado en el norte del país. No solo ha tejido una red de contactos en el mundo del hampa, en la policía y los juzgados, sino que gracias a sus indagaciones ayuda a entender ese fenómeno que hoy tiene de rodillas al país, la delincuencia. Apago el televisor.

