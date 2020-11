Este Búho ha visto tantas cosas en su larga vida periodística que ya pocas cosas lo sorprenden. A lo largo de los años asistí a campañas presidenciales terribles, entrevisté a toda clase de candidatos y, como la mayoría de peruanos, he tenido incontables decepciones.

Esas malas experiencias me han inmunizado contra los discursos y los políticos, en quienes no confío. Por culpa de esa deformación profesional, hoy se me hace difícil creerle al nuevo presidente Francisco Sagasti. Así se vea decente y preparado.

Pero como siempre digo, cada uno es esclavo de sus propias palabras, así que mejor paso a transcribir sus principales ofrecimientos hechos ayer durante su discurso de su asunción de mando. Con sinceridad espero que el 28 de julio del 2021, cuando termine su gobierno, haya cumplido: