El ‘Pollito’, ‘Vaticano’ y Montesinos

Este Búho asiste a las explosivas revelaciones de Bruno Pacheco contra su hasta hace poco amigo y socio Pedro Castillo, que han causado una explosión en Palacio y le remueven el piso al chotano. Esto me recuerda la delación de Matilde Pinchi Pinchi, que provocó la caída del gobierno corrupto de Fujimori-Montesinos y otra del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, que describió la catadura moral del ‘Doc’ y lo pagó muy caro.

LEE TAMBIÉN: Bomba contra Pedro Castillo

Matilde Pinchi Pinchi era una próspera importadora mayorista de bisutería. A mediados de los ochenta, un contenedor con su mercadería quedó retenido en Estados Unidos por no pagar impuestos. Estaba desesperada, pero alguien le recomendó un abogado que era capaz de librar a ‘peces gordos’ del narcotráfico de la cárcel. Increíblemente, el ‘Doc’ viajó y le solucionó el problema.

Matilde quedó deslumbrada con la astucia de Montesinos y lo contrató como su abogado, a la par que se convirtió en su amante. Matilde fue convocada por Montesinos al Servicio de Inteligencia en 1998. No confiaba ni en su sombra. Pero sabía que Pinchi Pinchi iba a ser su incondicional, su brazo derecho, su cajera, confidente, a pesar de que de vez en cuando tuviera que tener sexo con ella para ‘mantenerla tranquila’.

Todo iba bien hasta que apareció en el panorama Jackeline Beltrán, la ‘gatita’. El asesor cometió un desliz garrafal al presentársela como su mujer a Matilde. Grave error. Una mujer despechada es peor que una ametralladora Mini Uzi. Peor aún, llevó a las dos a un viaje de negocios a Ucrania.

En Kiev, Jackeline humilló a Matilde, pues Vladimiro la había presentado como su ‘masajista’. Ofendida, de regreso se quedó en Cuba y maquinó su venganza. Filtró el video Kouri-Montesinos y fue la pieza clave del fiscal para hundir a su exjefe y amante. En el careo, Pinchi Pinchi delataba sus corruptelas mirándolo a los ojos. “En épocas de reelección ingresaban al Servicio de Inteligencia nueve millones de dólares al mes, plata robada de instituciones del Estado, de las cajas militar policial, de las coimas por compra de armamento chatarra o el narcotráfico. Todo era para pagar a congresistas tránsfugas, diarios chicha, jueces, canales de TV, radios y periodistas ‘mermeleros’”. declaró.

El corrupto solo la miraba con odio. Y la ‘Pollito’ continuó: “Al principio poníamos el dinero en cajas de leche, pero cuando ya eso rebalsó, compramos una caja fuerte gigante”.

Después del juicio, se mantuvo lejos de los reflectores y solo salió para dar su versión de la historia del famoso ‘vladivideo’ de Alberto Kouri con Montesinos, a un medio extranjero. Allí relató con detalles cómo le cayó a Montesinos que Canal N le diera tribuna a ‘Popy’ Olivera para que presentara el video donde se ve cómo el brazo derecho de Alberto Fujimori compra por 15 mil dólares al congresista tránsfuga Alberto Kouri.

“Él nunca, nunca, pensó que yo había sido la culpable”

“Era cerca del mediodía -rememoró Matilde- y viene Montesinos y me dice: ‘Pollo, Popy Olivera va a dar una conferencia de prensa a las cuatro de la tarde, y dice que va a presentar un video’. Entonces, yo le digo: ¿video?, pero lógicamente yo ya sabía cuál era el video, si yo lo había filtrado. Y continuó preguntándome: ‘¿Qué video será, de quién será?’. Y seguía interrogándose ¿qué video será? A las cuatro de la tarde, apareció nuevamente y me dijo: ‘Es el video de Beto Kouri. ¿Dónde está el que filmó ese video?’.

Me empezó a reclamar: ‘Busca, Pollo, dónde está ese video’. ‘Pero no puede ser, el video está acá en la maleta’, le dije, mintiéndole. No, no estaba. Eso es lo primero que contesté cuando él preguntó. Había mucha gente pendiente de lo que iba a sacar ‘Popy’ Olivera, hasta que proyectan el video y sale él, y me dice: ‘No, ese video es de Kouri, busca, Pollo’. Le dije: el video está acá. Montesinos llama al coronel Huamán y le dice: ‘Busquen ahorita el video’. Huamán y yo empezamos a buscar, pero, en efecto, faltaba el video Kouri-Montesinos.

‘¿Quién fue? ¿Quién se llevó el video Kouri?’, insistió el ‘Doc’. ‘Yo no sé, pero estaba acá, a lo mejor no lo entregaron los secretarios’, respondí. ‘De repente salió de ahí’, me siguió preguntando. ‘No sé, Vladimiro, por lo menos, los videos que tú me das yo los tengo aquí en la maleta’. Buscamos y buscamos y al final el coronel Huamán le dijo: ‘Vladi, no está el video Kouri’. ‘¡¡Pero cómo ha podido desaparecer!!’.

Él nunca, nunca, pensó que yo había sido la culpable, siempre les echó la culpa a los secretarios, al almirante Rosas, hasta al mismo Huamán. Fue un escándalo. Trataron de encontrar cómo se filtró, cómo salió. Realmente no estaba el video, el original salió. Huamán me mira y me dice: ‘Desapareció, señora’. Yo le digo: ‘A lo mejor no me lo dieron, porque los videos que me dieron a guardar están acá’. ‘No, señora, alguien se lo llevó’.

En eso Montesinos ingresa, me abraza y me dice: ‘Me jodieron, Pollo, y aquí se acabó todo’. ‘Pero no pienses as í’, le dije lo de siempre, ‘todo va a salir bien’, cosas así. Pero él dijo: ‘No, con esto me jodí, ahora sí que se acabó todo’”. Me quedé corto. Mañana continúo con la delación de ‘Vaticano’. Apago el televisor.

VIDEO RECOMENDADO

Fiscal Patricia Benavides sobre Bruno Pacheco