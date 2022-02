Este Búho ve al ambiente político más movido que Kike Suero después de festejar en un ‘privadito’ toda la noche. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así poder darles estos ‘Piqueítos’ que mis lectores tanto reclaman.

SIN RUMBO. Desde que asumió la presidencia, el presidente Pedro Castillo ha tomado las peores decisiones para elegir a sus ministros, la gran mayoría impresentables. Además de que casi todos son incapaces para los cargos, tienen tremendos ‘chicharrones’ por sus vínculos con el terrorismo, por sus mensajes radicales y violentistas o por problemas con la justicia por distintos delitos. La consecuencia es que en poco más de medio año se han cambiado ¡tres gabinetes! y la situación en el país en estos momentos es insostenible. Cómo estará de complicado el panorama, que hasta los ‘caviares’ que apoyaban al profesor de la forma más chúcara, hoy reconocen que su gobierno no da para más y que es necesario que renuncie para solucionar la crisis que padecemos.

REUNIONES CON LOBISTAS. Pero el descrédito de Castillo también se debe a sus más que sospechosas reuniones secretas en la casa del pasaje Sarratea con lobistas tan cuestionados como Karelim López, quien le hizo una lujosa fiesta a su hija menor en Palacio de Gobierno. Ese mismo personaje también le armó un fiestón con el Grupo 5 a la hija del entonces secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, que costó unos 100 mil soles. Sí, al mismo en cuyo baño palaciego los fiscales hallaron 20 mil dólares. La coincidencia es que despúes de estos ‘cariños desinteresados’ que la lobista de La Pascana dio a Castillo y a su mano derecha, el consorcio que integraba la empresa que ella representaba ganó un contrato con el Estado por más de 232 millones de soles.

TIEMPO DE APRENDIZAJE. En la vergonzosa entrevista que dio a CNN, el mandatario reconoció que no está preparado para el cargo que ostenta y está aprendiendo. Es evidente que se trata de un pésimo alumno. Es más, da la impresión de que su objetivo sería tomar las peores decisiones con los más oscuros fines, como algunos sospechan. Si sabe que no da la talla para gobernar, lo lógico es que elija a los mejores profesionales para que hagan el trabajo. Entonces no se entiende que haya nombrado como primeros ministros a Guido Bellido y Héctor Valer. Su irresponsabilidad es enorme y hoy todos estamos pagando las consecuencias.

PELIGROSA INCERTIDUMBRE. Desde que asumió la presidencia existe incertidumbre sobre el rumbo que debe tomar el país. Una de las características que debe tener un líder es la capacidad de saber guiar a los demás hacia un objetivo claro. Pero Castillo no parece tener ninguna meta definida, salvo la de instaurar una Asamblea Constituyente que, según las encuestas, es lo que menos preocupa a la población.

Los peruanos exigen al Gobierno una lucha frontal y decidida contra la galopante delincuencia que cada día es más sanguinaria, que se reactive la economía, que se creen puestos de trabajo, que se mejore el sistema de salud. Pero estos temas no son la prioridad del jefe de Estado. Ya van a ser dos semanas que tres comunidades mantienen cerrada la carretera que usa la mina de cobre Las Bambas, lo que genera la pérdida de dinero para la región Apurímac, desempleo y más pobreza. Pero el Gobierno sigue quietecito, sin dar solución. El otro tema es la delincuencia que crece peligrosamente. El país está a la deriva.

POSIBLES ESCENARIOS. Desde distintos sectores le piden al presidente Castillo que se vaya por voluntad propia porque sino corre el riesgo de que lo saquen. ¿Renunciará? Parece muy difícil que tome una decisión así, que requeriría de valentía. Pero si sucediera, la llamada a reemplazarlo sería la vicepresidenta Dina Boluarte, aunque es más de lo mismo, pues se ha dedicado a validar todas las decisiones tomadas por el profesor. Boluarte prometió que se iría con Castillo si este dejaba la presidencia, así que debería cumplir su palabra.

Lo ideal sería que se convoque a nuevas elecciones de inmediato y que los peruanos pensemos mucho mejor antes de darle el voto a alguien, no vaya a ser que se elija a otro igual o peor. Como ahora muchos ya saben, elegir al presidente no es un juego. Apago el televisor

