Este Búho considera que ganarse un premio de lotería en diciembre es el mejor regalo de Navidad del mundo. Pero que te ganes el premio de la mayor lotería del planeta es algo increíble, un verdadero milagro. Y esto le sucedió a Perla Gaviria, una inmigrante peruana que reside en Madrid, quien se ganó 400 mil euros (unos 425 mil dólares) del ‘Gordo ‘de la lotería de España, que reparte 2 mil 520 millones de euros entre 172 millones de fracciones emitidas. Uno de esos ‘enteros’ o ‘fracciones’, como se les llama en Perú, fue el número ganador 05490 de nuestra afortunada compatriota. El sorteo anual navideño es el principal acontecimiento en la península. Por algo se dice que ‘la Navidad comienza el 22 de diciembre, el día del sorteo’.

Esta rifa data desde la Edad Media y son los niños huérfanos del colegio de San Idelfonso los encargados de ‘cantar’ de manera singular los números de los afortunados. El último jueves, dos infantes, Alonso Dávalos y Ángel Abaga, quienes llevaban todo el año preparándose para este momento, cantaron el ‘Gordo’. En el Palacio Real de Madrid, atiborrado de espectadores, decenas de ellos disfrazados como es la tradición, deseosos de ganar el premio, y millones que lo seguían por televisión en vivo, se produjo lo increíble. Justo en el patio de butacas del Teatro, una mujer, Perla, peruana desempleada desde hace tres años, se echaba a llorar. Acababan de gritar su número. En un hecho insólito para el sorteo, los servicios de seguridad tuvieron que sacarla para protegerla del acoso de la prensa y asistentes enfervorizados.

Perla nació en Perú, pero lleva 20 años viviendo en España

‘Hasta hace tres años trabajaba en el Palacio de Gobierno, en el área de hostelería. Me echaron a la calle y ahora estaba cobrando el seguro del paro (desempleo)’. Lo más alucinante de su historia es que Gaviria, madre de dos hijos adolescentes que vive en departamento alquilado, no compró solo una fracción del ‘Gordo’. Por todas las provincias donde por determinada situación viajaba, compraba un ‘huachito’ de lotería, por eso llegó hasta el Palacio Real con ¡95 números distintos! que había comprado en varios puntos diferentes del país. ‘Presentía que tenía que llegar aquí. En todas partes de España, Valencia, Alicante, Barcelona, en las que he estado viajando con mis hijos, estuve comprando décimos (huachitos)’.

Relató los momentos cruciales que vivió cuando cantaron los números. ‘Como no escucho bien, no veo bien y estoy un poco resfriada, le dije a mi hijo que se fijara en el número en la pantalla y dice ya, ahora te digo. Pero yo lo presentía’. Perla nunca dejó de confiar en su suerte y siempre fue fiel a la lotería madrileña. ‘El año pasado vinimos y casi me llevo el tercer premio’. Y uno de sus hijos acotó: ‘Estamos muy felices. Siempre venimos a la lotería de Navidad con nuestra madre. Nos vamos a comprar una casa al fin’. Con el premio ‘gordo’ la vida tiene otro significado para ella. ‘Aparte de la casa, con esto me dará para pagar la universidad de mis hijos’. Como buena peruana es una mujer de fe y agradecida a Dios. ‘Otra parte será para la iglesia. Yo soy muy católica’. Perla Gaviria es una mujer trabajadora, buena madre, bendecida y agradecida de Dios, y tuvo su merecido regalo por Navidad. Apago el televisor.

