CASTILLO HACIA EL ABISMO: El presidente Pedro Castillo ha perdido la brújula. Se engaña a sí mismo y cree que ya solucionó todas sus metidas de pata durante su ‘aprendizaje’ de seis meses en el gobierno, con este gabinete ‘Titanic’ o ‘Caníbal’, como lo llaman, y alucina que es ‘de ancha base’. El país le exigía un premier que tenga la capacidad de concertar y ministros con personalidades e inmaculado currículum. Estábamos hartos de ver tanto prontuariado en las carteras.

Pero el nuevo gabinete solo representa la repartija de los ministerios a los partidos que en el Congreso le van a asegurar los votos para evitar su vacancia. Por eso es que no le importa colocar en el premierato a Aníbal ‘Tres Patines’ Torres, un tipo malcriado, no solo con los periodistas, sino con las mujeres, alguien que pretende liberar a Antauro Humala, el asesino de policías. Y para colmo, se entrega a los brazos del inefable Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Ese es el nivel al que ha llegado Pedro Castillo, a convertirse en la estrella del programa de otro bufón. Ya no da para más.

DE PORTERO A MANDAMÁS: Cuando Pedro Castillo era candidato anunció una de sus grandes mentiras antes de llegar a la presidecia: ‘A Vladimir no lo van a ver ni siquiera de portero en el Estado’. En ese momento, ya intuíamos que era solo una estrategia para desmarcarse y llegar al poder. Ellos son como Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Ambos se necesitaban. Pedro tiene el gobierno, pero ignora cómo manejarlo y es terco, y prefiere el oscuro círculo íntimo de su familia, sus paisanos y profesores radicales.

Cuando las cosas se le ponen color de hormiga, por los escándalos debido a sus juntas con la lobista Karelim López y Bruno Pacheco, que lo involucran, es ahí donde vuelve a los brazos del ‘Doctor Anemia’, Vladimir Cerrón, quien, al estar condenado por corrupción no puede dirigir un ministerio como le gustaría. Este ha elegido, entre otras, la cartera de Salud con un presupuesto de 22 mil millones de soles, que fue a parar a manos de un ‘calichín suyo’, Hernán Condori, desde las épocas en que era gobernador de Junín.

MINISTRO MERCACHIFLE: El actual ministro de Salud, Hernán Condori, se hizo tristemente célebre por publicitar una mezcla de agua purificada con jugo para ‘mejorar la salud’. Ese producto no tenía ninguna certificación científica y era simple y llanamente un negocio al cual el médico se había prestado para ganar un abono económico. ¿Cómo es posible que un doctor con esas características pueda ser escogido para ministro en plena pandemia?

Todas las instituciones médicas del Perú, además de políticos, las más importantes bancadas del Congreso y la prensa han exigido su renuncia. Además, como para ponerle una cereza al pastel, está investigado por corrupción al haber cometido dos presuntos delitos cuando era director de Salud de Chanchamayo: cobros indebidos y negociación incompatible. Qué buena repartija.

KARELIM, LOBISTA FATAL: Karelim López, la llamada ‘Chica de La Pascana’, fue la noticia de la semana: la Contraloría General de la Republica confirmó actos de corrupción en la licitación que ganó el consorcio que ella ‘amadrinó’. Se trata del jugoso contrato de 232.5 millones de soles que el Estado adjudicó al Consorcio Puente Tarata III, integrado por una empresa que asesoraba López. Lo extraño es que ganaron la apetecible buena pro solo días después de que la lobista hizo varias visitas a Palacio de Gobierno.

Este hecho, como señalan los analistas, puede terminar comprometiendo seriamente a Pedro Castillo. ¿Qué pasaría si Karelim se decide a contar todo lo que sabe? Castillo debe estar con los nervios de punta, porque si la lobista se acoge a la colaboración eficaz podría convertirse en la ‘Pinchi Pinchi’ del chotano. Apago el televisor.

