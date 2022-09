Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero celebrando la llegada de la primavera con pisco acholado puro. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de los ‘Thundercats’, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y presentarles estos ‘picotazos’ bien picantes, como reclaman mis lectores.

CORRUPCIÓN A TODO NIVEL: A estas alturas, la mayoría de peruanos que votaron por Pedro Castillo se sienten decepcionados, tristes y con rabia. Muchos creyeron en su tantas veces repetida frase de campaña ‘Nunca más pobres en un país rico, palabra de maestro’. Cada día surgen más pruebas y evidencias de la corrupción de este régimen que la gente ya perdió la cuenta. La misma vicepresidenta Dina Boluarte, quien ya se viene probando la faja presidencial ante la posibilidad de que Castillo sea vacado, es acusada de ser la cajera de Vladimir Cerrón, por lo que la Fiscalía la incluyó en una investigación fiscal. Como si fuera poco, se viene descubriendo que varios de sus sobrinos cobran jugosas cifras del Estado. La repartija que se está dando es vergonzosa entre familiares, paisanos, colaboradores de campaña y hasta ministros. Son como sanguijuelas hambrientas que comenzaron a chuparle la sangre a todos los peruanos apenas llegaron al poder.

EL TAMBORCITO: Es una lástima tener un presidente que cada vez que sale al extranjero da vergüenza ajena. El primer mandatario de una nación no puede buscar dar pena para que otros países se compadezcan de él y de todos los peruanos. Es lo que pretendía en una presentación ante empresarios en Nueva York al contar la historia del papá y su ‘tamborcito’ tras un incendio en Villa María del Triunfo. Encima, en su discurso ante la asamblea volvió a insistir en que la corrupción campea en el Estado y en los ministerios. ¿Así pretende que los empresarios inviertan en el Perú o es que quiere espantarlos? ¿Cómo nos mirarán otros países? Y los ministros que lo acompañan, para qué van si permiten que siga perpetrando estos papelones. El Congreso ya no debería darle permiso para que salga al exterior, pues no es la primera vez que hace el ridículo.

¡QUÉ TAL GEINER!: Sin una pizca de pudor, sin ningún ánimo de guardar las apariencias mínimas, el censurado ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, presentó, en audiencia judicial por el pedido para que le den 36 meses de impedimento de salida del país, su contrato de trabajo con la Constructora HT S.A.C. para justificar su arraigo laboral. Lo increíble es que esta empresa ha ganado adjudicaciones por millones de soles con el Estado para ejecutar obras. Uno de esos contratos, por cinco millones de soles, fue obtenido a través de un consorcio que se benefició gracias a un cuestionado decreto de urgencia dado en octubre del año pasado cuando Alvarado era ministro de Vivienda. ¡Su abogado señala que no existe conflicto de intereses! Para el Ministerio Público, Alvarado es el presunto operador de una organización criminal encabezada por Pedro Castillo.

TREMENDO CANDIDATO: Este columnista cree que la denuncia policial por violencia psicológica y sexual hecha contra el candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría, por su propio hijo de 22 años, es tan grave que no puede quedarle otra salida que retirarse de la contienda electoral. Entiendo que el caso debe investigarse, pero la acusación viene nada menos que de su hijo. Según los expertos electorales, ya pasó la fecha límite en que los candidatos pueden ser apartados de estas elecciones y de que incluso ellos mismos puedan renunciar. Juntos por el Perú, el partido del cual es candidato Alegría, en un intento de limpiarse de este verdadero escándalo, sacó un comunicado en el que afirma que él solo se inscribió como militante porque era requisito para postular a la alcaldía. No asume ninguna responsabilidad por presentar semejante postulante a los ciudadanos. Y el presidente de este partido, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, ha guardado un silencio verdaderamente patético. Apago el televisor.

