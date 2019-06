'Picotitos' de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero y Miguelito Barraza celebrando la sufrida clasificación de Perú a la siguiente etapa de la Copa América. Por eso, cojo mi ‘espada del augurio’ de Los Thundercats para poder ver más allá de lo evidente y escribir estos ‘Picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.



ECONOMÍA DE CAPA CAÍDA: Mientras que la mayoría se dedica a hablar de temas intrascendentes, los asuntos realmente importantes, como la reducción de la actividad económica y la pérdida diaria de empleos, son dejados de lado de forma irresponsable. La exministra Marisol Pérez Tello advierte que hay ‘una recesión brutal’ y que ‘si no hay inversión, no hay empleo’. Este columnista recorre las calles todos los días y escucha a la gente quejarse porque cada vez tiene menos plata en los bolsillos. Los albañiles la pasan mal porque disponen de menos obras para trabajar. Y así la mayoría de trabajadores. ¿Qué están haciendo el presidente Vizcarra y sus ministros aparte de ponerse el mandilito?



MÁS CHATS DE ‘LA BOTICA’: Para nadie es un secreto que los parlamentarios fujimoristas le tienen tremendo camote al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien se la han pasado blindando de cuanta acusación tenga en su contra. Acaba de aparecer un nuevo chat de los congresistas ‘naranjas’ Juan Carlos del Águila y Tamar Arimborgo, en donde el primero sugiere que Chávarry tendría que detener la difusión de las grabaciones que hicieron pública la existencia de la red de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. ‘(...) Hay un uso inmoral de los audios. Y alguien lo tiene que parar. ¿Aló, Chávarry?’, señala Del Águila, en julio del año pasado. Felizmente, los deseos de este legislador no se cumplieron, porque sino el país no se habría enterado de la tremenda corrupción de jueces y fiscales que infectaban de muerte al Callao.



UNA VERGÜENZA: El sistema de justicia peruano nuevamente quedó por los suelos, esta vez porque, tras el concurso público para integrar la recién creada Junta Nacional de Justicia (JNJ), ni una sola de las siete plazas para miembros titulares ha podido ser cubierta. Esta Junta, antes Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es la encargada de nombrar jueces y fiscales, así que es una entidad cuya importancia es enorme. Al concurso se inscribieron 130 juristas, pero al final ¡¡solo tres!! aprobaron el examen de conocimientos. De estos, en la entrevista fueron cuestionados dos, y solo uno pasó, el abogado Pedro Patrón, quien, el último martes, el mismo día que iba a juramentar, no pudo hacerlo porque se descubrió que tiene un proceso abierto por doble cobro al Estado. ¡Solo en el Perú!



MUERTE EN LA SELVA: El terrorismo no ha desaparecido del Perú. Lo confirman los recientes asesinatos de tres miembros más del Ejército a manos de esos perversos delincuentes en dos emboscadas, en caseríos de Vizcatán del Ene, en Satipo (Junín), en medio de la selva boscosa, cerca de unos sembríos de coca. Los criminales son remanentes de Sendero Luminoso, que fundara el genocida Abimael Guzmán. Por si acaso, estos enfrentamientos no son aislados, pues se suceden con regularidad en una zona convulsionada por los terroristas. A principios de este año, más de 25 familias tuvieron que huir de esos lugares por los asesinatos selectivos de los senderistas, como hacían en los años 80 y 90. Miles de peruanos pobres en esa parte del país están a merced de esas hienas, que les roban, los secuestran, violan y los matan. Ya es hora de que el gobierno enfrente este problema con todo el poder del Estado.



SE VIENEN LOS PANAMERICANOS: Los Juegos Panamericanos Lima 2019 están a la vuelta de la esquina y se anuncia que la llegada de más de 70 mil visitantes, se calcula, dejará unos 125 millones de dólares en ganancias. Se trata de una de las justas deportivas más importantes del planeta y, por eso, nuestro país estará en los ojos del mundo. Si hasta competirá el medallista olímpico estadounidense Justin Gatlin. Es una excelente oportunidad para mostrar nuestra mejor cara, para enseñar nuestra amabilidad, nuestra riqueza arquitectónica y gastronómica. No obstante, preocupa porque la inseguridad ciudadana avanza imparable, con sanguinarios asaltantes y sicarios tan crueles que no dudan en disparar a matar.



Apago el televisor.