Picotitos de el Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que ‘Kike’ Suero saliendo a las seis de la mañana de un karaoke, donde estuvo celebrando con una ‘amiguita’. Por eso les presento mis clásicos ‘Picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

BIEN VIZCARRA: Al ‘César lo que es del César’. En esta columna hemos sido críticos del primer mandatario en algunos aspectos, pero no nos gustan los ‘cargamontones’ y resaltamos también las acciones positivas en su gestión. Por eso lo felicitamos por haber ordenado la intervención policial y militar a la tristemente célebre ‘La Pampa’, lugar donde la minería informal ha devastado una inmensa zona que pertenece a la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios.

Pero esa zona protegida como tierra muerta y de relaves no solo atrajo a los mineros, sino también a la trata de personas, prostitución infantil, venta de drogas, delincuencia y sicariato. Que esto no sea flor de un día. La presencia policial y militar debe ser permanente. Al desalojarlos, se ha dicho que buscarán ‘formalizar’ a los mineros, que en número de tres mil destrozaron bosques vírgenes buscando oro y arrasando con la zona. Que quede claro que ese lugar debe ser intangible y protegido. Lo otro es buscar alternativas de trabajo para miles de personas.

EL CANTO DE LOS MILLONES: Como vaticinó este columnista, los ejecutivos de Odebrecht ‘cantaron’ más claro y fuerte que los tenores José Carreras y Plácido Domingo, y corroboraron cómo destinaron millones de dólares en coimas, en cuentas ‘offshore’ de Hong Kong ‘secretas’, en la Banca d’Andorra, entregando un dineral en maletines ‘delivery’, como hicieron con Ollanta y Nadine.

Pero aún falta que cante el ‘tenor mayor’. Jorge Barata será el ‘Luciano Pavarotti’ de la delación. Pero los millones sucios de Odebrecht ya mancharon no solo a personas, sino a partidos políticos: Partido Nacionalista, Fuerza Popular, Apra, PPK, Perú Posible, la izquierda de la Villarán y ahora también se unió al club de ‘Los angurrientos por Odebrecht’, el PPC, tras lo revelado sobre Lourdes Flores. ¡Qué vergüenza de políticos tenemos!

ALAN OTRA VEZ: Esclarecedora la entrevista exclusiva que mi colega Oscar Torres de Trome le hizo al líder aprista. La versión de Alan no me sorprende: ‘Otros se venden, yo no’; ‘No tengo miedo, estoy tranquilo’. Pienso que no dice la verdad, sino que miente y la verdad es que se muere de miedo al punto que prácticamente defendió a Miguel Atala, sindicado de recibir más de un millón de ‘verdes’ depositados en la Banca d’Andorra, y dijo que los millones cobrados por ‘Provocación’ Cuba y ‘Pulgoso’ Luyo fueron un abuso de confianza al ministro Cornejo.

Leo entre líneas que García teme lo que puedan hablar de él estos tres coimeados y por eso les ‘pasa franela’. Alan morirá negado y por lo bajo busca sabotear la investigación, lo que no significa que más temprano que tarde un ‘Pavarotti’ vaya a cantar todito. Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez tienen que investigar a fondo. Caiga quien caiga.s

CON LA DROGA NO SE JUEGA: Este columnista la tiene clarísima. Al margen de que la inicial denuncia de Paula ‘Poly’ Ávila, de que la hicieron beber trago con droga en una fiesta con ‘chicos reality’, sirvió para salvarle la vida a programas con bajo rating, el asunto es gravísimo. Primero porque Nicola Porcella es un treintón y el tal Faruk un cuarentón y también acusado de acosar a la Miss Trujillo.

Hizo bien América Televisión en expectorar a Porcella, pues con la denuncia representaba todo lo contrario a la esencia del programa concurso. Está muy mal que tipos que ya son padres de familia convoquen a chicas de 18 o 20 años a bacanales de madrugada en casas alejadas y en parajes inhóspitos. Que se llegue hasta las últimas consecuencias, pues detrás del cobarde que se cree vivazo poniendo drogas a los tragos de las chicas, hay un maldito violador que debe terminar en la cárcel. Apago el televisor.