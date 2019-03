'Picotitos' de El Búho

Este Búho se levantó tempranito para trotar por el malecón, despejar la mente con el aire fresco y comprar sus diarios favoritos. Un rico desayuno con juguito de papaya, tamalitos chinchanos, pan francés y café caliente me dejó listo para darles mis ‘picotitos’ bien rabiosos, como piden mis lectores.



EL CASO LESCANO: La denuncia por acoso sexual contra el congresista Yonhy Lescano es muy seria y hay que investigarla a fondo. Los vergonzosos ‘wasaps’ enviados a una periodista desde su celular están ahí y ni el mismo acciopopulista niega que sean reales, aunque asegura que él no escribió algunos y que todo no es más que una patraña del ‘aprofujimorismo’ para acabar con su carrera política. Si se prueba que Lescano es culpable, debe recibir la máxima sanción, sin ninguna duda. Sin embargo, veo cosas extrañas en este caso, aspectos que no terminan de cuadrar, por lo que, repito, urge que se investigue rápida e imparcialmente.

UNA GRAN OPORTUNIDAD: Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez tienen en sus manos la posibilidad de descubrir a muchos de los corruptos que se hicieron ricos con millonarias coimas, causando grave daño al Perú. La tarea es complicada, pues no se trata solo de indagar, sino también de resistir las presiones y los esfuerzos de esos corruptos, muchos aún con poder, y de sus operadores, para que no se descubra la verdad. Hay que tener en cuenta que estamos recién en la primera etapa, la que corresponde al Ministerio Público. Luego viene la fase en el Poder Judicial, desprestigiado por tantos jueces corruptos. Poner en evidencia a los ‘peces gordos’ y castigarlos será difícil, así que la ciudadanía debe estar vigilante.

VIZCARRA LA TIENE DIFÍCIL: El presidente Vizcarra debe mostrar bastante muñeca, pues su gobierno atraviesa una etapa complicada. Los casos de corrupción de Odebrecht lo han salpicado, la gente no percibe mejoras económicas, escasea el empleo formal y, encima, los desastres naturales continúan. Su imagen está siendo afectada porque, además, sus ministros no atan ni desatan en la cuestión política, es decir, ninguno se faja por él, sino que permanecen bien cómodos en sus oficinas con aire acondicionado.

LA POLICÍA REACCIONA: Aunque es innegable que se percibe un aumento de robos a mano armada, asaltos a bancos y otros delitos, también se nota que los policías están mostrando una actitud más decidida al enfrentar a los delincuentes. El último sábado, valientes efectivos del Escuadrón ‘Águila Negra’ se agarraron a balazos con una banda de pistoleros que a plena luz del día asaltaron una financiera en Chorrillos. Los persiguieron varios kilómetros hasta Surco, donde finalmente abatieron a uno de los ladrones. El sujeto tenía antecedentes por robo agravado. Ninguna muerte debe ser motivo de celebración, pero los ciudadanos exigen que las autoridades enfrenten con todo su poder a sanguinarios criminales que son un verdadero peligro para todos.

PERIODISMO VALIENTE: La reciente condena a 27 años de prisión para el otrora poderoso exdueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’, por lavado de activos, es un galardón para el valiente y tenaz periodista Miguel Ramírez, quien lo investigó durante años desde la Unidad de Investigación de El Comercio. Los esfuerzos de Ramírez eran suicidas, pues además de ser enjuiciado por montos millonarios, se vio obligado a sacar del país a su familia debido a las amenazas de muerte. Él mismo tenía que andar con guardaespaldas las veinticuatro horas. ‘Lunarejo’ está encerrado desde hace años en el penal Ancón 1, cumpliendo una sentencia de veinte años por narcotráfico, en gran medida también gracias al trabajo de Ramírez, quien en la actualidad escribe todos los martes una columna en Trome. Por eso, el periodismo valiente y honesto, que no se vende, es odiado y temido por criminales y corruptos.

LIMA TIENE NUEVO ARZOBISPO: Este Búho saluda la designación de monseñor Carlos Castillo Mattasoglio como nuevo arzobispo de Lima, en reemplazo del cardenal Juan Luis Cipriani. El Perú es un pueblo muy religioso y el nuevo primado, que buscará promover la lucha contra el abuso y las injusticias, debe ser respetado hasta por los no creyentes. Su tarea será complicada. Creo que desde la fe se puede hacer mucho bien a la sociedad y por eso tengo esperanzas en la labor de monseñor Castillo. Apago el televisor.