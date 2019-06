'Picotitos' de El Búho

Este Búho se levanta tempranito a caminar y aspira la fría brisa marina. Compra sus diarios favoritos y desayuna su pan calientito con mantequilla cajamarquina y aceitunas iqueñas, su leche con Milo y juguito de papaya. Satisfecho, escribo estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.



JUEGO DE TRONOS MISIO: Ya pasó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso en esa lucha que los cronistas parlamentarios denominaron ‘Juego de tronos misio’, en alusión a la famosa serie de HBO. No hubo achicharrados pero sí victoriosos pírricos, como Martín Vizcarra, y derrotados, en el caso de Fuerza Popular. Pero ya es hora de que el presidente Vizcarra cambie de chip y salga del monótono tema de la lucha anticorrupción. La reforma déjela en manos de su premier y su ministro de Justicia. El país pide que gobierne en serio sobre problemas puntuales: seguridad ciudadana, generación de empleo, reconstrucción del norte y destrabar proyectos mineros como ‘Tía María’.



ELECTORADO FURIOSO: En una reveladora entrevista a Trome, el periodista y psicoanalista Juan Carlos Tafur advierte lo que puede pasar en las elecciones del 2021. Los candidatos enfrentarán a un ‘electorado furioso’, como lo denomina, que podría volcarse hacia candidaturas radicales de izquierda, derecha o folclóricos ‘outsiders’, como son Antauro Humala o ‘Chibolín’. Creo que tiene razón. Con cinco expresidentes caídos (uno preso, otro fugado, uno más suicidado y los otros dos investigados por estar en la red corrupta de Odebrecht), el ciudadano de a pie pasó de la sorpresa a la indignación y de allí a la furia. Los políticos deberán hilar fino para que no se repitan exabruptos electorales como en elecciones anteriores, con casos como los de Alberto Fujimori en 1990 u Ollanta Humala.



BASTA DE CONFRONTACIÓN: El país no está para que nuevamente se produzca una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay dos posiciones radicales que no contribuyen a que se llegue a un consenso mínimo: la radical y obstruccionista de la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, a quien le quedó la herida en el ojo y quiere hacer un ‘Frankenstein’ de los proyectos de reforma del Ejecutivo, y la de quienes le dicen al oído al presidente: ‘Si no aprueban las reformas como las mandaron, ¡disolver, disolver!’. Ojalá que las posiciones moderadas en Fuerza Popular se impongan ante los ‘jacobinos’. Los proyectos seguramente son perfectibles en muchos aspectos, pero la esencia debe ser respetada.



¿ES MUÑOZ O EL ‘GRINGO KARL’?: Los limeños pusieron mucha expectativa en el trabajo del gringo Jorge Muñoz, pues vendió el boleto en la campaña de que pondría a Lima como Miraflores. Promesas electorales aparte, el asunto es que hasta el momento, el ‘Colorao’ no marca la diferencia respecto a Castañeda Lossio o Susana Villarán, lo que ya es mucho roche. Es más, en sus inicios se inmovilizó ante el ímpetu y efectividad de George, pero sus esfuerzos por ordenar el Centro de Lima chocan con la realidad. Primero tanteó en ‘reubicar’ a los comerciantes del Mercado Central, lugar que tanto le costó ordenar al recordado alcalde ‘criollón’ Alberto Andrade. Está perdiendo puntos al querer convertir el Cercado en lugar de tránsito para ciclistas, colocando ciclovías y pistas de por sí demasiado angostas y eso contribuye a poner más caótico el tráfico vehicular en el Centro Histórico. ¿Por qué tanta obsesión en focalizar sus proyectos en el Centro? Eso da mucho que pensar. Uno cruza Palacio de Gobierno hacia el puente ‘Rayito’ y es seguro que te asaltan.



