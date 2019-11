Este Búho ve el panorama político más movido que el presidente chileno Sebastián Piñera cuando escuchó que un millón de personas le cantaban ‘El baile de los que sobran’ de Los Prisioneros. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’, en estos mis ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.



¡ALERTA VIZCARRA!: A más de un mes de la ‘disolución’ del Congreso, la aprobación del presidente Vizcarra bajó de un impresionante 82 %, en octubre, a 69 %, en noviembre; mientras que su desaprobación es del 25 %, diez puntos más que en el mes morado. Las razones del rechazo, según el sondeo, son la ‘sensación de que no hay plan de gobierno’ y ‘la inseguridad ciudadana’. Esperemos que el mandatario tome con atención ese bajón y haga caso a quienes le piden que se dedique a gobernar y no a inmiscuirse en el proceso electoral que se avecina. Está con roche al aprovechar las cámaras para ‘recomendar’ por quién no votar o meter ‘chiquitas’ con indirectas a adversarios políticos. Eso no es democrático, señor presidente, o ¿estamos en una dictadura?



NADA DE VETOS: Este columnista cree que algunos fiscales están extralimitándose en sus atribuciones y su excelente trabajo se ve opacado por actitudes que pueden cruzar la línea de buscar la verdad e ir hacia el autoritarismo y el abuso. Apoyamos las investigaciones a fondo contra los implicados de Fuerza Popular, del Partido Nacionalista, Solidaridad Nacional y otros, en la nauseabunda corrupción de ‘Lava Jato’. Pero de allí a inhabilitar a las organizaciones políticas por tres años, como se solicitó para Fuerza Popular, hay un abismo. Quien cometió la presunta corrupción no fue ‘la institución’ partidaria, sino algunos de sus líderes. A ellos se les debe condenar e inhabilitar si se comprueba su delito, no a la organización política, porque solo una cúpula corrupta habría delinquido. ¿Por qué los militantes o dirigentes de base deben perjudicarse y privarse de participar en los procesos electorales que vienen? Dejen al pueblo elegir.



LLEGA EL ‘HEMICIRCO’: Quienes pensábamos que el próximo Congreso podría ser mejor que el recientemente disuelto, ya nos estamos decepcionando. Ese descarado ‘vientre de alquiler’ llamado Unión por el Perú (sí, esa placenta electoral que cobijó a los investigados Ollanta y la familia Alarcón Heredia y los milloncitos de Chávez), hoy incluye a Antauro Humala, un condenado asesino de policías como ¡cabeza de lista! y los mismos dirigentes de esa agrupación denuncian que los cupos a nivel nacional se ‘ofertan’ en miles de dólares. Eso es lo terrorífico. Lo chistoso es que Rosa Bartra, la responsable de que Vizcarra disolviera el Congreso y quien blindó a Keiko y Alan en su costosísimo e inútil informe de la Comisión Lava Jato, amenaza con ‘repetir el plato’ postulando junto a Yeni ‘Condorito’ Vilcatoma por Solidaridad Nacional, el partido del ‘Mudo’ Castañeda, quien está de ‘licencia’ por sus ‘chicharrones’ con las corruptoras Odebrecht y OAS. ¡Cómo han cambiado, pelonas! La otrora todopoderosa exparlamentaria naranja fue expectorada de Fuerza Popular por Martha Chávez y a Yeni la arrochó Antauro, pues por más que iba a visitarlo a su celda, no la incluyó en la lista de UPP, que maneja a su antojo.



Apago el televisor.