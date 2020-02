Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo del ‘Festival de la Cachina’ en el boulevard de Los Olivos. Por eso agarro mi ‘Espada del Augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’. Estos son mis ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

RONDA CON HUESO: El inicio de la positiva ‘ronda’ de conversaciones con las distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso se vio empañado con la presencia de personajes como José ‘Pepe’ Luna, sobre quien pesa un pedido fiscal de prisión preventiva por corrupción. ¿Dónde quedaron las enérgicas advertencias del mandatario contra la corrupción si le abre las puertas de Palacio a personajes impresentables? También pésima la actitud de Martha Chávez de despreciar la invitación, colocándose al nivel de las primitivas formas de Antauro y del rebaño congresal del Frepap, que boicotean el diálogo.

DANIEL, EL GOLOSO: La actitud prepotente y hasta matonesca de Daniel Urresti es preocupante. Gritoneó en las afueras de Palacio a los periodistas como si estuviera en su chacra. Ahora le reclama a los dirigentes de Podemos, como Kiko con su pelota, al Chavo y la Chilindrina, que con sus votos pasaron la valla electoral ‘y yo soy el líder de la bancada’. Uno se pregunta, si así de matón y acaparador se muestra al llegar al Congreso, ¿se pueden imaginar cómo se comportará si lo eligen presidente de la República? Que se ubique, porque todavía el Poder Judicial tiene pendiente su tremendo problema por el caso de Hugo Bustíos.

VIRGILIO ES MANTEQUILLA: A este columnista le parece patético el papel del candidato frustrado de Unión por el Perú, Virgilio Acuña. No solo el ventrílocuo de Antauro lo utiliza como su muñeco para disparar barbaridades como la de ‘fusilar’ a expresidentes. Al hermano mayor de ‘Plata como cancha’ no le importa convertirse en un ‘mono con metralleta’ con tal de que lo nombren ‘portavoz de la bancada’. Lo que no sabe es que José Vega, el ‘dueño’ del ‘vientre de alquiler’, tiene sus propios planes y ya dijo que él solo negociará ‘con el dueño del circo (Antauro) y no con los payasos’.

DÍA DE ENTRENAMIENTO: Así se llamó un excelente filme de Antoine Fuqua donde un policía corrupto, Alonzo (Denzel Washington), en un día trata de llevar por el ‘lado oscuro’ a un colega novato e idealista (Ethan Hawke). El presidente de Osinergmin, Daniel Schmerler, pagó 34 mil soles de la plata de todos los peruanos para tener su ‘hora de entrenamiento’ y eludir la responsabilidad de la institución que jefaturaba en la muerte de 23 pobladores de Villa El Salvador por la deflagración de un camión de gas. En vez de pagar para ocultar responsabilidades, debió irse inmediatamente.

ALERTA POR CORONAVIRUS: La alerta mundial por el ‘coronavirus’ o ‘neumonía de Wuhan’, emitida por la Organización Mundial de la Salud, ha encendido las alarmas en todo el mundo. En Estados Unidos no ingresa ningún avión procedente de China y los ciudadanos de ese país que entran son llevados a cuarentena. Algunos dirán que es un exceso. ¿Pero qué pasa aquí en el Perú? El Ministerio de Salud asegura que nuestro Instituto Nacional de Salud (INS) está preparado para implementar el uso de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, para detectar virus como el de la influenza y otras infecciones, y para realizar pruebas rápidas para diagnosticar este nuevo virus. También aseguran que ya en aeropuertos, terrapuertos y puertos marinos existen equipos listos para detectar a cualquier afectado entre los pasajeros. Ojalá sea verdad tanta belleza. Pues sería terrible que una epidemia de este tipo se instale en nuestro país.

Apago el televisor.