'Piqueítos' de El Búho

Este Búho observa la coyuntura política como si fuera una Gran Feria Gastronómica tipo ‘Mistura’, donde nuestros políticos hacen su cola para degustar sus platillos favoritos. ‘El Cholo’ Toledo devoró un cuy entero frito como él, con uñas largazas, pero al terminarlo ¡¡se dio cuenta que inexplicablemente tenía una tremenda colaza de rata!! Rosa Bartra se almorzó un bacalao a la Vizcarraína con vino ‘Don Pantaleón’. La ‘Vero Mendocha’ se pidió un arroz a la cubana, con plátano venezolano chancado como Maduro. Sé que con esos platos se les hace agua la boca. Por eso les presento estos ‘Piqueítos’ que tanto reclaman mis lectores.



EL ‘HERMANITO’ ALDO: Los audios propalados por ‘Cuarto poder’ entre el ahora encarcelado juez superior del Callao Walter ‘Diez verdecitos’ Ríos y el juez supremo Aldo Figueroa, el mismo que verá la casación presentada por Keiko Fujimori para obtener su libertad, nos dejan perplejos. En los audios con Ríos, cabeza número dos de la banda criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, Figueroa no solo lo trata de ‘hermano’, ‘hermanito’, sino que intercambian favores, y hasta le pide a Ríos que coloque a una abogada ‘amiga suya’ en un puesto en el Callao, cosa que Ríos cumple. Como sabemos, esta red criminal buscó, por intermedio de César Hinostroza, apoyar a ‘La señora K’ en esa casación, tal como reveló Antonio Camayo. Figueroa, por su relación con conspicuos cabecillas de esta organización, debería inhibirse de integrar dicha sala. Como rezaba el dicho romano: ‘La mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo’.



LOS BLINDADORES DE CHÁVARRY: Sin ningún tipo de rubor, nuevamente la mayoría de Fuerza Popular rechazó la acusación presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Pedro Chávarry por encubrimiento personal y encubrimiento real, y la mandó al archivo. Consigno los nombres de los ‘blindadores’: Milagros Takayama, Karina Beteta, Freddy Sarmiento, Luis Galarreta, Mario Mantilla y Milagros Salazar. Increíble, Chávarry mintió al negar tener conocimiento de la irrupción de su asesora y guardia de su seguridad a la oficina lacrada de su exasesor, de donde sacaron documentos relacionados con el ‘Caso Cocteles’. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad que ubicó al exfiscal ‘comandando el operativo’. La propia asesora confesó y acusa a Chávarry. Pero eso no les importó a los seis ‘cieguitos’ de Fuerza Popular y otra vez lo ‘blindaron’. ¿Qué les sabe el exfiscal de la Nación?



ALTO AL CRIMEN: Este columnista lo dijo desde hace mucho tiempo, que la inseguridad ciudadana se había convertido en el principal problema del país. El Gobierno lo colocaba en el quinto puesto de prioridades. Celebro que actualmente cambie de ‘chip’ y ponga este tema en el lugar de atención que merece. Con la llegada de las bandas de maleantes venezolanos no se inició un problema que viene de la desidia de regímenes anteriores y gobiernos regionales corruptos, como el del tristemente célebre ‘Chim Pum Callao’. Con la delincuencia llanera solo se agudiza el problema. Expulsar a los indeseables y resguardar nuestras fronteras solo es un paso. Urge un plan contra la violencia tipo el de Bill Bratton, que redujo a niveles increíbles la criminalidad en Nueva York. El Gobierno, el Ministerio del Interior, los municipios y la ciudadanía, todos articulados contra la delincuencia. ¿Lo harán?



TECHO BLANCO: Este columnista nunca creerá en las palabras de un político que de la boca para afuera habla de trabajar ‘para las mayorías’, ‘para los pobres’, si no puede controlar el racismo que le brota por los poros. Ni en sus disculpas ‘Techito’ puede disimular ese tufillo discriminatorio que parece salírsele de lo profundo. Y recuerden que es reincidente: se puso abusivo y pechó al comisario de Barranco con memorándum del Congreso para que ‘diez tombitos’ vayan a cuidarle su restaurante en la inauguración. Y en un programa de Beto Ortiz, los mozos de su local denunciaron que les quitaban las propinas. Total, ¿qué pueden esperar los ciudadanos de a pie si este ‘padre de la patria’ ‘cholea’ al mismísimo presidente?



Apago el televisor.