'Piquitos' de El Búho 

Este Búho padece el intenso calor de este diciembre caliente y por eso se refresca con una deliciosa raspadilla de mango, fresa y coco. La situación política está movida, por so agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así presentarles mis ‘piquitos’ que tanto reclaman ustedes, mis lectores.



KEIKO CUENTA LAS HORAS: La Segunda Sala Penal de Apelaciones que hoy verá el caso de Keiko, es probable que la libere, pues antes anuló la detención preliminar de diez días que recaía sobre la lideresa del fujimorismo. Por eso, cuando hace días se dio la noticia de que hoy resolvería dicha sala, que preside César Sahuanay, la misma Keiko escribió un tuit en el que parecía ‘celebrar’ por adelantado. Pero aquí hay un hecho peligroso. El mismo fiscal José Domingo Pérez alertó hace unas semanas, durante una audiencia, que el hoy encarcelado juez Walter Ríos, de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, llamó por teléfono cinco veces a la magistrada María León Arango, integrante de la sala de Sahuanay. Las llamadas no superan los treinta segundos. ¿De qué hablaron? Veremos si hay un avance o retroceso en la lucha anticorrupción.



LA GENTE CON DOMINGO PÉREZ: Está claro que el fiscal José Domingo Pérez es apoyado y no solo por la gente en las calles, que lo aplaude y le da ánimos para combatir a los sinvergüenzas. Pero a la vez es evidente que hay fuerzas oscuras y mafiosas que tratan de hacerlo ver como un ‘loquito’ y a Richard Concepción Carhuancho como un juez ‘canero’ que actúa con el hígado y no con la razón. Eso no es gratuito. Los corruptos, los que pretenden que la putrefacción moral siga corroyendo al Perú, no dejan de confabular, de hacer sucios arreglos para tumbárselos. Hay que estar atentos. En esa línea, resulta muy extraño y penoso que pese a las contundentes evidencias y a los testimonios lapidarios de testigos, el Poder Judicial haya rechazado la prisión preventiva contra Félix Moreno por el caso Odebrecht.



PUNTO PARA LA POLICÍA: Hay que felicitar a la Policía, que actuó con valor y eficacia al frustrar un nuevo asalto a una botica de la avenida Colonial, en el Cercado de Lima, que era caserita de los rateros, pues siempre la robaban. Esta vez, los pistoleros que entraron a llevarse la plata se toparon con los agentes, que los enfrentaron a balazos. El saldo final: un ladrón muerto y otros dos detenidos. Algo parecido ocurrió con una banda de falsos colectiveros, en San Juan de Miraflores. Según los reportes, durante todo el día habían estado asaltando en Vitarte y Pueblo Libre, y cuando la policía intentó intervenirlos, se enfrentaron a balazos. Una chica fallecida, señalada como integrante de la banda, y tres de sus presuntos compinches heridos, fue el desenlace de este operativo. El Ministerio del Interior debe ejecutar planes integrales de seguridad y estar en alerta permanente, sobre todo en estos días de fin de año.



HAY QUE TRANQUILIZARSE: Ahora que se vienen la Navidad y las celebraciones de Año Nuevo, muchos se nublan y toman alcohol como si el mundo se fuera a acabar. Otros se desesperan tanto por conseguir plata que se meten a hacer cosas ilícitas. Tranquilos. Hay que calmarse y respirar hondo. Se deben tomar buenas decisiones para celebrar bien estas fiestas. Es importante no endeudarse por gusto ni gastar como loquitos. Comprar regalos no es lo más importante ni hace la Navidad. Si se puede hacer un obsequio, está bien, pero si no, no pasa nada. Un abrazo o unas palabras afectuosas a los seres queridos siempre serán más importantes que lo material. Apago el televisor.