Este Búho hasta cuando duerme mantiene un ojo bien abierto, porque en nuestra política los escándalos están a la orden del día. Por eso, les presento mis acostumbrados ‘Piquitos’, tan fugaces como los besos que le da Brunellita a su ‘Chucky’ Acuña.

TREMENDO ESCÁNDALO

Desde todo punto de vista, resulta por demás sospechoso que el presidente Castillo no diga hasta el momento una sola palabra sobre los 20 mil dólares que la Fiscalía encontró en el baño del despacho de su exsecretario Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno. También es criticable que la Fiscalía no haya incautado ese dinero ni el celular de Pacheco. ¡Pero sí inicia investigación porque un grupo de personas fue a la casa de Yonhy Lescano a insultar! Nadie debe ofender a nadie, pero llama la atención los criterios de la Fiscalía para actuar. Como si fuera poco, se suman nuevos escándalos de Castillo. El Comercio reveló ayer que el consorcio Puente Tarata III obtuvo un contrato con el Estado por más de 232 millones de soles días después de que la asesora de una de las empresas integrantes, Termirex SAC, se reunió en Palacio dos veces con Castillo y una con Pacheco. Y anoche ‘Cuarto Poder’ reveló que Castillo sigue usando la casa de Breña donde se alojaba para reunirse con empresarios, incluida la mencionada asesora. De esos encuentros no hay reportes oficiales. Si con todo esto la Fiscalía no actúa...

SE DESCOMPONE EL ESTADO

Con todas las serias denuncias que estamos conociendo en el gobierno, como los contratos ilegales que familiares directos de los ministros Francke y Aníbal Torres celebraron con el Estado cuando estos ya ejercían funciones, me llama la atención el silencio en siete idiomas que mantienen los ‘dignos’, sí, esos que afirman que no pueden soportar la corrupción y salen a hablar de moralidad y ética, queriendo dar lecciones de decencia. O será que no les gusta la corrupción solo en quienes detestan. Las últimas encuestas evidencian la enorme desaprobación de este gobierno que nombra impresentables para ministros y otros altos cargos. Y solo se han cumplido cuatro meses.

INCOMPETENCIA Y MEDIOCRIDAD

En entrevista con Trome, el periodista Juan Carlos Tafur enfatizó la alarmente mediocridad e incompetencia del presidente, como se evidencia en sus acciones que están provocando el caos. Es más, no ve a Castillo terminando sus cinco años de gobierno. También cuenta que empresarios señalan que emisarios de Palacio de Gobierno solicitan dinero para dar permisos y renovar licencias. Lo que fastidia a mucha gente es que en el gobierno se presentan como impolutos, luchadores contra la corrupción, pero en solo cuatro meses ya se están descubriendo tremendos ‘chicharrones’ a este régimen que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias.

CUIDADO CON LA TERCERA OLA

Los expertos hasta el momento no se arriesgan a señalar que estamos en el inicio de la tercera ola, pero sí indican que hay un preocupante aumento de contagios. Justo se da cuando miles de personas acuden a hacer sus compras a Mesa Redonda, Gamarra y otros emporios comerciales ante la cercanía de las fiestas de fin de año. Encima, apareció la nueva variante sudafricana bautizada como Ómicron que, se teme, podría ser más contagiosa y grave. Ponerle freno a esta maldita pandemia depende mucho de cada uno: Usar doble mascarilla, evitar las aglomeraciones, lavarse bien las manos y, esto es clave, ponerse todas las vacunas.

LE GENTE LA PELEA

En medio de la crisis política, económica y de salud por la pandemia, millones de peruanos se sacan la mugre día a día para ganarse un pan de forma honrada. Conmueve ver a miles de informales huyendo de las autoridades como si fueran delincuentes para que no les quiten su mercadería. El problema es grande y de difícil solución, pues debemos superar la informalidad. Mientras tanto, hay miles de hogares que dependen de esta honrada y sacrificada actividad. El peruano le exige al gobierno responsabilidad para atraer las inversiones que crean fuentes de trabajo, en lugar de espantarlas, pues eso solo trae miseria. La gente no desea bonos, quiere trabajar y ganar su plata de forma digna. Apago el televisor.

