Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero en la playa Agua Dulce despidiendo las vacaciones de verano con unas ‘chelas’ heladitas. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y, de esa forma, darles estos ‘Piquitos’ que tanto reclaman mis lectores.

EXPECTATIVAS EN EL CONGRESO: En poco más de una semana, a más tardar, quedaría instalado el nuevo Parlamento de la República y la gente tiene la esperanza de que los flamantes congresistas se dediquen a trabajar y no a ponerle trabas al Gobierno ni actuar con odios como el anterior que fue disuelto. Por supuesto que debe fiscalizar, pero de ahí a dedicarse a poner piedras en el camino hay mucha diferencia. Algunos han criticado el desplante de Martha Chávez al presidente Vizcarra durante la entrega de credenciales a los legisladores, y sus seguidores la han aplaudido. En todo caso, el mandatario no tenía nada que hacer allí. Mejor debería dedicarse a recorrer los hospitales para que vea si están preparados para enfrentar al coronavirus.

LAS PAYASADAS DE URRESTI: El anuncio hecho por Daniel Urresti, en el sentido de que solicitó al Congreso no cobrar su sueldo de congresista, es claramente un gesto populista barato. Por sus actitudes, César Hildebrandt lo llamó ‘bufo’ y ‘Melcochita con autoridad’, porque es gracioso pero sin ideas. Sin embargo, fue el congresista más votado. Pero no hay que olvidar que postuló por el Partido Podemos, de su amigo José Luna Gálvez, quien es investigado por presuntamente haber ayudado a justificar los aportes de OAS y Odebrecht a la campaña municipal del hoy encarcelado Luis Castañeda Lossio. Nada menos.

LA GUERRA DE FORSYTH: Reveladora la entrevista de Trome a George Forsyth, el alcalde de La Victoria, quien señala que recibe amenazas de muerte por tratar de poner orden en ese distrito plagado de organizaciones criminales durante tanto tiempo. Señala que solo en Gamarra hay 52 mafias, una por cada cuadra del emporio comercial. Además, están las mafias del transporte, de los repuestos, en el Mercado de Frutas, en el Minorista. Los delincuentes hicieron lo que les vino en gana muchísimos años, tanto que la gente terminó por ver ese estado de cosas como normal. Ahora se sumó el problema de los delincuentes extranjeros, quienes atacan con total desfachatez a las autoridades y a cualquiera que se interponga en su camino. Ni en su país. ¡Increíble!

EL CÁNCER DE LA CORRUPCIÓN: Uno de los más terribles males del Perú, peor que el cáncer o el coronavirus, es la corrupción. Malas autoridades que se venden por dinero sucio terminan malogrando el futuro de millones de personas, sobre todo de los pobres. Por eso los corruptos deben recibir las condenas más duras, especialmente si han tenido los cargos más altos, pues por su poder de decisión el daño que hacen es mucho mayor. ‘Vitocho’ García Belaunde no duda en calificar al movimiento ‘Chim Pum Callao’, cuyos líderes fueron Álex Kouri, Félix Moreno y Juan Sotomayor, como ‘una banda delincuencial con la etiqueta de partido político que se creó con el ánimo de asaltar el Callao. Y lo han logrado durante 20 años’. Recuerdo que Sotomayor era ‘caserito’ en el programa de ‘Chibolín’ donde aparecía como una ‘gran autoridad’ muy dadivosa que ‘ayudaba a la gente pobre’. Hoy en el primer puerto campean las más sanguinarias bandas que todos los días asesinan y causan dolor a innumerables familias.

LA FATAL DECISIÓN DE ALAN: Las últimas revelaciones sobre los días previos al suicidio de Alan García dan cuenta de un hombre que se iba sintiendo abandonado por sus amigos, desesperado, pues la justicia no dejaba de acorralarlo. Tanto así que, en un momento de desesperación, según una fuente cercana, el expresidente llegó a decir: ‘Yo le meto un balazo a este huev... (José Domingo Pérez) y luego me mato yo’. García no consideraba la posibilidad de ser detenido. Prefería una salida trágica, por la que finalmente optó. Tras su muerte, su última esposa, Roxanne Cheesman, comenzó a ser investigada por la fiscalía, cuya hipótesis es que ella estaría implicada en el blanqueo del dinero que habría llegado a Palacio en el gobierno de su marido. Triste final. Apago el televisor.