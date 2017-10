PPK, Paolo Guerrero, Alan García y más en los ‘Piquitos’ de El Búho 

Este Búho cree que después del Perú - Colombia, es hora de volver a auscultar la política local. Las cosas andan aceleradas, rapiditas, como los ‘piquitos’ que le dio Brunellita a Richard ‘Chucky’ Acuña en las aguas verdes de Venecia. Ya lo saben, el que se pica, pierde.



* SUBE, SUBE, PPK: La subida de ocho puntos en la aprobación del presidente, de un 22 % en setiembre a 30 % en octubre, no se debe a un milagro de octubre o por la ‘pastillita azul’. Varios factores se juntaron para que la ciudadanía le dé ‘un nuevo aire’ al Gobierno. Por ejemplo, la conformación de un gabinete encabezado por ‘Meche’ Aráoz, alguien con muchas más armas políticas para ‘tender puentes’ con ese binomio opositor de feroces fujimoristas y sus cancerberos apristas, quienes como Mulder, ven hasta con ojos simpaticones a la premier. Contribuyeron también aspectos espirituales y hasta lúdicos: la visita de Pedro Pablo al Papa en Roma para entregarle la camiseta del Perú, y el buen cierre de la Blanquirroja de Ricardo Gareca en las Eliminatorias. Ahora está que reza para que clasifiquemos al Mundial ante Nueva Zelanda, que no será nada fácil.



* ALAN CON LA PIERNA EN ALTO: El abogado de Alan García, el ‘compañero’ Erasmo Reyna, acaba de denunciar al fiscal José Castellanos por ‘inconducta funcional’ debido a que investiga al líder aprista como cabeza de una agrupación de crimen organizado con varios exministros, amigos y familiares. A este columnista le parece sospechoso que la defensa de García, no solo en esta, sino en muchas otras ocasiones, no se centre en enfrentar los cargos y demostrar su inocencia, sino que se basa en esperar las prescripciones por acumulación de años o, la más usada, utilizar al mismo Poder Judicial para tumbarse investigaciones. El que dice con una sonrisita ‘otros roban, yo no’, se las sabe toditas.



* ¡SE MALEAN CON ‘MORADITO’!: Aprovechando la efervescencia de la campaña de Perú hacia el Mundial, algunos ‘vivillos’ pretenden meter de contrabando en la Comisión de Constitución del Congreso un proyecto de ley aprista que busca que los partidos políticos que quieran participar en un proceso electoral deberán estar inscritos tres años antes de la realización de los comicios. Esa ley, según juristas, no solo es anticonstitucional, sino también antidemocrática, pues tendría nombre propio: eliminar de las elecciones del 2021 a Julio ‘Moradito’ Guzmán y Verónika Mendoza, quienes están organizando la inscripción de sus partidos. Huele mal.



PPK

* PRISIONEROS DEL CENSO: El próximo domingo 22, el Instituto Nacional de Estadística e Informática anuncia un nuevo censo nacional. Los expertos recomiendan que este se debe realizar cada diez años para saber no solo cuántos somos, sino también cómo vivimos y qué necesitamos como país. El último fue en el año 2007, pero que recuerde, en ese año el INEI no dispuso medidas casi draconianas para que los ciudadanos cumplan con su deber de responder el censo. Por ejemplo, ahora se intenta paralizar la actividad productiva del país durante las horas que dure la encuesta. Ni con un ‘Chino’ Velasco dictador se establecieron órdenes abusivas como las de prohibir a los bodegueros y mercados vender sus productos. Estamos obligados a colaborar con el empadronamiento respondiendo con la verdad y participando, sobre todo los jefes de familia, pero no nos traten como si estuviéramos en la Londres de la Segunda Guerra Mundial ante un inminente bombardeo alemán.



* PAOLO, EL MEJOR MINISTRO DE ECONOMÍA: No hay que ser economista para darse cuenta de que el fenómeno de la selección peruana de Gareca ha trascendido el plano deportivo. La demanda de merchandising blanquirrojo sobrepasó todo cálculo.



No solo las marcas oficiales agotaron su stock y las camisetas duplicaron su precio, sino que en el emporio de Gamarra los confeccionistas nunca imaginaron la explosiva demanda por las camisetas, vinchas y polos. Se tuvieron que implementar tres turnos en los talleres. Si Perú clasifica al Mundial, algunos economistas calculan que el incremento de gastos en bienes y servicios podría ser de 1 800 millones de dólares. ¡Paolo Guerrero al MEF! Apago el televisor.