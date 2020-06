Este Búho, como todos los peruanos, esperaba con impaciencia el mensaje del presidente Martín Vizcarra. Contrariamente a su costumbre de sobreexponerse en cámaras, desde el sábado el moqueguano se había enclaustrado en su búnker, mientras todo el domingo y el lunes le ‘llovían misiles’ más potentes que los norcoreanos, sobre un tema que indignó al país: los más de 175 mil soles pagados a un personaje repelente, gelatinoso y cuestionado por la opinión pública como ‘Richard Swing’.

Y por otro lado, la indignante especulación del oxígeno para los pacientes de Covid-19, ya no en provincias, sino en Lima, a pocas cuadras de Palacio de Gobierno, en la avenida Emancipación. El presidente había eludido olímpicamente estos dos temas que minaban no solo su credibilidad, sino que le están haciendo perder su único ‘as bajo la manga’ en un juego político donde está solo, sin un partido que lo respalde. Esperábamos, pues, lo que tenía que decir en la postergada conferencia, cuando ya la Fiscalía había allanado las oficinas de Palacio de Gobierno e iniciado una investigación a ‘Richard Swing’, donde lo habían incluido como testigo, y el Congreso ya prepara una parrillada investigativa con la carne moqueguana del rollizo ‘Swing’ y ‘costillitas’ de su paisano Martín. Por eso, todos esperábamos las respuestas del mandatario.

EL ‘SWING’ DE MARTÍN: No puede ser posible que ante las nuevas evidencias de los programas políticos como ‘Cuarto Poder ‘y ‘Panorama’, que indicaban que las influencias ‘palaciegas’ posibilitaron que el ‘repelente personaje de Chollywood insulta mujeres’, Richard Cisneros, hiciera jugosos contratos con ¡¡seis ministros de Cultura!! y que el mismo personaje se ufanara, con voz de borracho y ojos desvariados, de haber ‘botado’ a la última ministra ‘por atrevida’, Vizcarra se hiciera el loco. Martín repitió exactamente lo mismo que dijo cuando recién brotaba el escándalo: ‘Lo conocí durante la campaña electoral del 2016’. La única revelación nueva, que le puede costar caro en el futuro, porque este escándalo tiene para largo, es su afirmación de que: ‘No he recomendado a ‘Richard Swing’ para ningún cargo público’. Las investigaciones del Congreso y el Poder Judicial recién empiezan y estas pueden moverle el piso.

LE FALTA OXÍGENO: El mandatario por primera vez reconoció que la situación de colapso sanitario lo llevó a reunirse con un equipo de especialistas en la materia, que habían sido dejados de lado por las más distintas razones y hasta celos profesionales. ¿El motivo? Los escándalos de los ‘buitres’ de algunas clínicas privadas, que cobraban más de 500 soles a sus clientes por pruebas de descarte del Covid-19 que las hacían gratis en la entidad estatal. Yo me pregunto: ¿Acaso eso no lo sabían los funcionarios del Estado de dicha dependencia? ¡¡Por favor!! ¿Cómo fue el carrusel? Solo cuando lo denunció la Contraloría estalló el ‘chupo’. Aquí, como dijo Vizcarra, no solo le van a caer multas altísimas a estos ‘buitres’ de la salud, sino también deben caerle a los funcionarios de la entidad de salud estatal, que se ‘hacía de la vista gorda’ sabiendo que las pruebas que llegaban en masa provenían de clínicas privadas. A ellos ¡¡cárcel efectiva!! Y lo más indignante, que en plena capital de la República y a vista y paciencia de todos, los ‘pirañas’ de la salud ofertaban oxígeno, que antes de la pandemia costaba 500 soles el balón, ¡¡a 5 mil soles!! El Gobierno tuvo una reacción tardía. Y todavía hay una mafia de los recargadores. No podía ser posible que los precios del oxígeno hayan subido ¡¡diez veces su valor!! y ninguna autoridad del Ejecutivo intervino. Pero lo más lamentable es que al final no hubo una solidaridad en el mensaje del presidente con los deudos de los más de cinco mil fallecidos en esta pandemia, sino que se puso a sacar pecho porque el Gobierno -cuya iniciativa no fue suya, sino de PPK- organizó los Juegos Panamericanos. Y mencionó a Gladys Tejeda cuando dijo que le entregó la medalla. No señor presidente, a usted, ahora, la mayoría de peruanos no lo relaciona con la gran deportista, sino con el ordinario ‘Richard Swing’.

Apago el televisor.