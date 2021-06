Este Búho ve el panorama político más movido que la tierra de Mala la noche del temblor. Por eso agarro mi ‘Espada del augurio’ de los ‘Thundercats’, para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ en esta mi ‘Radiografía electoral’ que tanto reclaman mis lectores.

PEDRO CASTILLO: El antes despreciado y temido candidato de la primera vuelta es ahora el ‘amigo de todos’. Lo apoyan y se ponen histéricos para que lo proclamen de una vez, desde el presidente Sagasti, los observadores de la OEA que salieron tomando pisco y no vieron nada, la ONG que tiene sus filiales en el Poder Judicial y la Fiscalía, los partidos ‘pitufos’ de la primera vuelta, ‘plata como cancha’ Acuña, el ‘calichín’ Forsyth y hasta la mayoría del Jurado Nacional de Elecciones con su presidente a la cabeza. Con toda esa ‘batería’ a su favor, veo difícil que no lo proclamen, pero es un personaje que desconcierta y da mala espina, porque tiene un halo misterioso, falto de transparencia. Sus nuevos aliados ‘moderados’ le aconsejan seguir ‘blanqueándose’. Ha prometido que de llegar al gobierno mantendrá a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Increíble que haya incautos que se la crean.

KEIKO FUJIMORI: Las pruebas que muestra Fuerza Popular para cuestionar los resultados de la segunda vuelta sobre no solo irregularidades, sino un ‘fraude en mesa’ son abrumadoras y merecían por lo menos un análisis serio e imparcial y no una desestimación ‘express’ de la mayoría del Jurado Nacional de Elecciones. Si otro fuera el candidato afectado y no la señora K, seguramente a estas alturas del partido las elecciones habrían sido anuladas. Pero a Keiko le bajan la llanta sus antecedentes, cuando no reconoció la ajustada victoria de PPK, que la pintaba como mala perdedora. Y para colmo, está su proceso judicial donde el fiscal José Domingo Pérez pide 30 años de prisión. Tiene todo el derecho de pelear hasta el final sus votos, pero debe deslindar firmemente de cualquier asonada golpista.

EL ‘DOC’ MONTESINOS: Este asunto de los audios me parece un ‘Armani’, más bamba que uno comprado en la ‘cachina’. Más aún si llegan de la mano de un ‘claun’ de la política como ‘Popy’ Olivera. Cada vez que hay elecciones, el ‘Doc’ arma un psicosocial, tal vez para creer que todavía es poderoso, a pesar de que pesa menos que ‘Felpudini’. Además, el tal Pedro Rejas, su emisario, se supone que tenía un encuentro ‘secreto’ con Guillermo Sendón, el supuesto operador, un tío con ambiciones políticas siempre frustradas, supuestamente para contactar a miembros del Jurado Nacional de Elecciones y favorecer a Fuerza Popular, previo pago de tres millones de dólares. ¿De qué millones hablaban? Y si era una conspiración secreta, ¿por qué entonces grabó a Sendón y le pasó la cinta a ‘Popy’? Y lo más contradictorio: ¿Por qué Sendón querría tirarse abajo a Castillo si Julián Palacín, hombre fuerte de Perú Libre, es su amigo del alma?

VERÓNIKA MENDOZA: Los más furibundos ataques que propinó en la segunda vuelta la candidata de Juntos por el Perú no fueron contra Keiko ni ‘Porky’. Fueron contra Pedro Castillo, al que llamaba ‘homofóbico’ y enemigo de la ‘educación de género’. Hoy se besa y abraza con el profesor y sueña con ser la premier en un hipotético gobierno de Perú Libre. Y mientras los izquierdistas de café celebraban y ya se repartían ministerios y viceministerios, ignoraban que se les viene la noche. En una reunión secreta, entre Vladimir Cerrón y la bancada de Perú Libre acordaron oponerse tajantemente a un posible nombramiento de Verónika Mendoza al premierato. Según Jorge Paredes Terry, allí se presentaron documentos y pruebas que demostrarían que Verónika era la testaferra de Nadine Heredia. Un iracundo Cerrón habría dicho, según Paredes Terry, que ‘Mendoza en el poder es como colocar a Nadine Heredia’.

Apago el televisor.