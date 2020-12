Este Búho ve el panorama político más movido que el cómico Kike Suero después de su tonazo de cumpleaños en el Callao. Por eso agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en esta ‘Radiografía Política’ de la última encuesta Datum de diciembre.

‘YORCH FORZAY’ (10%): Por más que las pintas de sus partidarios pretendan acriollar su apellido, lo real es que su candidatura está en caída libre. Tenía 20% en octubre y ahora solo la mitad. Cuando estaba arropado bajo el gobierno de Vizcarra subía en las encuestas. Sin su ‘padrino’ se fue hasta Washington para que lo bautice de ‘estadista’ el ‘men’ de la OEA. Craso error, las calles de Gamarra y Mesa Redonda arden y ‘Ken’ mira a otro lado. Los jóvenes del Bicentenario tampoco lo quieren por su posición ambigua con Manuel Merino. Parte de su bolsón de votos, al parecer, migrarán hacia candidatos con propuestas más sólidas aunque no tengan una sonrisa angelical.

HERNANDO DE SOTO (5%): El economista mantiene desde octubre su 5% y parece que le sirvió mantenerse ‘por la sombrita’ durante las violentas jornadas de noviembre. Ha mantenido reuniones con diversos colectivos juveniles del ‘Bicentenario’ y les ha ofrecido el ‘oro y el moro’. No es casual que haya retado a Verónika Mendoza. Sabe que compite con ella por el voto juvenil y el que lo capte tendría asegurado el pase a la segunda vuelta, que es todo lo que quiere. ‘Si llego, me como a mi adversario’, sostiene pomposo en reuniones privadas. Pese a que no recuerda ni el nombre de su partido y confunde a la ONP con la ONPE, es ‘gallo viejo’ que con el ala mata.

VERÓNIKA MENDOZA (4%): Inteligentemente, dejó que su rival izquierdista del Frente Amplio, el ‘cura Arana’, se queme contribuyendo al ‘golpe’ institucional de Merino y pese a que la pifiaron en Cusco, estuvo en la lucha de noviembre y apoyó a los agricultores de Ica. Se mueve mejor sin bancada congresal y sus deseos son que ante el desinfle de ‘Forzay’ y un posible desastroso gobierno morado de ‘Don Quijote’ Sagasti, pueda catapultarse a la segunda vuelta.

JULIO GUZMÁN (4%): Subió un puntito pero esta encorsetado. Mientras trata de separar a su partido del gobierno, este nombra en una cartera clave. como es la del Interior, a un connotado militante morado. Sueña con una segunda vuelta ante Verónika Mendoza, para repetir el enfrentamiento ‘centro’ vs. ‘izquierda’ (Alan-Ollanta), pero no se da cuenta de que el economista con nombre de conquistador español ya le está ganando por una cabeza.

KEIKO FUJIMORI (4%): Debe agradecerle a su jefe de campaña, perdón, al fiscal José Domingo Pérez el mantenerse en un lugar expectante. La torpeza del funcionario de intentar por todos los medios de sacar a Fuerza Popular de carrera electoral la victimiza. Igual, ella ya está resignada a no pasar a la segunda vuelta, pero buscaría que ingresen congresistas naranjas con rabia como Fernando Rospigliosi, para que la ‘blinden’.

YONHY LESCANO (4%): Habría que hacerle un monumento si logra pasar la valla electoral, después que Manuel Merino y Ricardo Burga, con el apoyo de Raúl Diez Canseco y ‘Vitocho’ Belaunde ‘dinamitaron’ el capital político de Acción Popular apoyando la siniestra ‘vacancia’.

DANIEL URRESTI (3%): El papel desestabilizador de su partido Podemos Perú, de los investigados Luna padre e hijo, definitivamente le está pasando tremenda factura. Su figura para la ciudadanía, después de la traumática vacancia, con protestas que dejaron muertos y heridos, ha mutado de ‘ordenador’ a ‘destructor’. Los miles de nuevos jóvenes electores lo ven como un candidato peligroso.

LOS PITUFOS: Daniel Salaverry (2%), César Acuña (2%) y Ollanta Humala (1%). Ni un milagro los saca de perdedores y es más fácil que Alianza se quede en Primera que alguno de estos liliputienses repunte en los pocos meses que quedan. Pero ojo que un amplio sector de la ciudadanía no muestra simpatía por ninguno de los que figuran en esta parrilla. Algo va a pasar. Apago el televisor.