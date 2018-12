El ránking de El Búho: Lo bueno, lo malo y lo feo 

Este Búho les presenta su reclamado ránking ‘Lo bueno, lo malo y lo feo’. Vamos con todo. Ya saben, el que se pica pierde.



EL HOMBRE DEL AÑO: El fiscal José Domingo Pérez. Si hubiera más fiscales anticorrupción como él, el país sería otro.



EL HOMBRE DEL BAÑO: Moisés ‘Bond’ Mamani. Es increíble que este impresentable esté en el Congreso.



EL RIDÍCULO: El de Alan García, a quien el mandatario uruguayo obligó a desocupar la residencia del embajador en San Isidro y salió por la cochera con su maleta, luego de pedir asilo por una ‘persecución política’.



EL ESCÁNDALO: La caída de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, una banda comandada por Cesar ‘Hermanito’ Hinostroza, que ‘negociaba’ con narcos sicarios, estafadores y violadores en el Callao, con Walter Ríos como segundo. Mientras que el ‘cerebro’ corrompía a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.



EL PAYASO: El exconsejero Iván Noguera, que a cambio de nombrar jueces ‘truchos’, exigía que le compren entradas para patéticos y decadentes espectáculos de rock.



LA ‘MISIA’: Leyla Chihuán. Al decir que los más de quince mil soles que gana en el Congreso ‘no le alcanzan para su estilo de vida’, se ganó el rechazo de millones de peruanos, que mantienen, dan de comer y educan a sus familias con el sueldo mínimo.



Leyla Chihuán dijo que sueldo de congresista no le alcanza. Video: Exitosa

EL MUERTO VIVIENTE: Jaime Yoshiyama, quien para limpiarse de la acusación de Jorge Barata, de que le entregó un millón de dólares para los ‘aportantes fantasmas’, sorprendió con que efectivamente recibió ese dinero, pero de un empresario chileno Juan Rassmuss. El problema es que ese empresario ‘estaba muerto’.



EL MEJOR PROGRAMA POLÍTICO: Empate técnico entre ‘Cuarto Poder’ y ‘Panorama’. Importantes denuncias y destapes contra ‘peces gordos’ de la corrupción.



EL MEJOR REPORTERO POLÍTICO DE TV: Daniel Yovera de ‘Cuarto Poder’.



EL PEOR PROGRAMA: De lejos, ‘Hoy es sábado con Andrés’. El animador invita a alcaldes y políticos cuestionados y repudiados por la opinión pública para ‘lavarles la cara’. ¿A cambio de qué?



LOS QUE SE FUERON: El Perú lloró no solo por las muertes del periodista deportivo Daniel Peredo, del compositor Augusto Polo Campos, del inigualable Jorge ‘Carreta’ Pérez, la gran Carmencita Lara, Marco Aurelio Denegri o el ‘Gordo’ Casaretto, pues de todas las ramas de la cultura nacional se fueron ilustres personajes: Dos grandes poetas como José Ruiz Rosas y Enrique Verástegui; intelectuales de la valía de Abelardo Oquendo, el sociólogo Aníbal Quijano, el comunicador Julio Hevia, el constitucionalista Enrique Bernales, el escritor Luis Loayza, el maestro de la actuación Enrique Victoria, el mítico charanguista Jaime Guardia y la librera de El Virrey Chachi Sanseviero, entre otros.



Daniel Peredo: El momento más triste del homenaje en el Estadio Nacional

LA CHOTEADA: La que le dio el presidente Martín Vizcarra a su ministro de Justicia, Salvador Heresi, después de un audio donde le pedía ‘consejos’ al ‘Hermanito’ César Hinostroza. Por Twitter, el mandatario anunció la botada al ‘topo’ Heresi.



EL ‘ADORNADO’: El chico reality Mario Irrivarren no aprende. Primero su novia Alondra se fue a volar al cielo de Paolo Guerrero y a finales de este año, su Ivana Yturbe se fue con una ‘Foquita’ pelotera. Esto no es guerra, ¡esto es cuernos!



EL PROGRAMA IMPACTO: ‘Nunca más’.Andrea Llosa capitaneó un barco insignia en la lucha contra maltratos de todo tipo de género, pero fue la pitonisa en alertar que los feminicidios iban a convertirse en un terrible fenómeno social.



LA VERGÜENZA JUDICIAL: Que un grupo de jueces y fiscales hayan abierto un chat denominado 'Los amigos de Cesitar (Hinostroza)', comandado por el hoy detenido juez Abel Concha, quien ahora está detenido por sobornos. Me quedé corto. Apago el televisor.