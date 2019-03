'Saltaditos' de El Búho

Este Búho ve la coyuntura política como si estuviera en un restaurante de comida criolla tradicional. Me pongo mi mandil de chef, coloco el wok gigante en el fogón con aceite hirviendo y freímos: primero, la carne de lomo picado de toro Lescano, con cebolla llorona Aráoz, tomate rojimio de la chacra de Goyo Santos, ají viejo verde Mamani y papas nativas Vilcatoma. Después echamos unas gotitas de vinagre Mulder y unos polvitos de Fujinomoto, el toque del sabor y ¡listo! Sé que se les hace agua la boca con este delicioso ‘saltadito’ que reclaman mis lectores. Pero ya saben: el que se pica, pierde.



PRESIDENTE, ESCUCHE AL PUEBLO: Este columnista piensa que el presidente Martín Vizcarra ya no puede mirar lo bueno que pudo haber hecho en su primer año, sino los cambios y las reformas urgentes que debe implementar en el segundo. De lo contrario, se le va a ir el tren. Las encuestas se lo muestran. La necesaria lucha anticorrupción por sí sola no le garantiza nada. La calle reclama algo de lo que increíblemente no habla: la inseguridad ciudadana, por ejemplo. Su primer ministro, Salvador del Solar, acaba de convocar a jugosas licitaciones para ‘asesorías’, en lugar de trabajar codo a codo con un ministro del Interior operativo como Carlos Morán, al que no le dan mucha pelota en el gabinete. El pueblo no ve avances en materia económica, no crece el empleo, la salud da pena y en educación, miles de colegios se caen. Si no toma por las astas estos temas picantes, se le acabará el oxígeno que le dan las encuestas.



EL PODER JUDICIAL EN LA MIRA: Cuando Duberlí Rodríguez salió por la puerta falsa salpicado por sus ampays con los ‘hermanitos’ César Hinostroza y ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, su reemplazante, José Luis Lecaros, juró en todos los idiomas que ‘ahora sí’ el Poder Judicial iba a encabezar la lucha contra la corrupción y hasta anunció depuración en sus filas. Pero, curiosamente, cuando ya el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht hoy estará en sus manos para que una jueza haga el control de la legalidad del acta de colaboración, Lecaros salió a declarar que no era uno sino cuatro jueces los que debían analizarla y metió leña al fuego al decir que ‘mientras no esté aprobado, puede ser modificado por el Poder Judicial’. ¿Qué pretende decir con estas palabras? Me resisto a creer que Lecaros busque entrampar el acuerdo, como lo quiso hacer una bochinchera congresista. El pueblo estará vigilante para saber de qué lado se encuentra la máxima autoridad de este poder del Estado.



CONGRESISTAS TEMERARIOS: La denuncia del fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco, que ha sido enviada a la fiscal de la Nación, es gravísima. Según sus iniciales investigaciones y la confesión del líder de ‘Los Temerarios del Norte’, abarca al detenido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, y a los congresistas Carlos Bruce, Javier Velásquez Quesquén, Clemente Flores, César Vásquez y Héctor Becerril. La acusación sostiene que estos parlamentarios utilizaban la Comisión de Presupuesto para realizar modificaciones y permitir que el alcalde norteño y los congresistas coordinen y dirijan obras públicas a determinadas empresas, previo ‘cinco por ciento’ de cobro indebido. El fiscal les levantaría el secreto bancario, tributario y el de las comunicaciones. ‘Techito’ calificó de ‘patraña’ las afirmaciones del detenido burgomaestre Cornejo, pero el presidente Vizcarra pidió que continúen las investigaciones a su todavía ministro. Esperemos que se sepa toda la verdad.



EL SORPRENDENTE FORSYTH: No es ‘Peter Parker’, pero como él, lucha contra el crimen en todas sus variantes. A diferencia del arácnido, el alcalde de La Victoria sí da la cara y eso le ha costado andar con siete guardaespaldas que lo cuidan hasta en el baño. En reveladora entrevista a Trome, contó una anécdota alucinante: ‘Desfilaban por la municipalidad más de una decena de excompañeros míos en el fútbol, que querían hablar conmigo. Como estoy muy blindado, es difícil llegar a mí. Yo pensaba que seguramente querían armar un equipo de fútbol con auspicio municipal, pero después me enteré de que una poderosa empresa había ofrecido 50 mil soles a aquel futbolista que lograra que yo me reúna con esa personas, ja, ja. Pero eso nunca sucedió’. Con razón actualmente es el político preferido de la población. Apago el televisor.