'Saltaditos' de El Búho

Este Búho alucina el panorama preelectoral como si fuera un inmenso wok para preparar un riquísimo saltado de candidatos. Echo al aceite hirviendo unas cebollas lloronas de la chacra de Mulder, kion Miyashiro, yucas de la ‘tía’ Vilcatoma, rocoto, vinagre y pólvora marca Antauro, y trozos de lomo fino Zanetti. Sé que con estos ingredientes saldrán unos contundentes ‘Saltaditos’ que tanto reclaman mis lectores. Pero eso sí, el que se pica pierde.



EL NUEVO CONGRESO: Este columnista tenía la ilusión de que el próximo Congreso iba a ser mucho mejor que el anterior, pero al revisar las listas y ver algunos nombres de los postulantes pienso que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Aspiran a ser legisladores ¡Antauro Humala!, condenado por asesinar policías; Juan Sotomayor, exalcalde chalaco que tiene mas de 92 investigaciones fiscales por delitos tan graves como lavado de activos, abuso de autoridad, estafa, entre otros. Desde Vamos Perú, esta ‘joyita’ se quiere ‘blanquear’ colocando en su lista a una figura de la televisión como Mariella Zanetti. Pero la lista de impresentables es larga. Este es solo un adelanto.



LOS AMIGOS DEL PRESIDENTE: Así calificaban al entorno más íntimo del presidente Martín Vizcarra, aún en los tiempos en que era ministro de Transportes. Varios de estos personajes, cuando Martincito llegó a la presidencia, fueron colocados en puestos claves, como Mirian Morales, la influyente secretaria del mandatario. Cuando Vizcarra disolvió el Congreso, Morales fue señalada como la que colocó a su hermano mayor, sin chamba conocida y sin ninguna experiencia en el sector publico, como ‘principal asesor de confiaza’ de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). La ministra de Salud, Zulema Tomás, también fue sindicada de haber puesto a su esposo, que había salido del Congreso, como ‘principal asesor’ en la Sunarp. Y para ‘devolver el favor’, Tomás, según las acusaciones, contrató para el Ministerio de Salud a la esposa del jefe de la Sunarp. ¡¡Qué tal toma y daca con los fondos públicos!! Todos los ‘suertudos’ felizmente ya renunciaron, ¿Por qué no hacen lo mismo los funcionarios de alto nivel involucrados? Porque le han hecho un tremendo daño a esta nueva etapa del gobierno que pregonaba transparencia, honestidad, meritocracia. Vizcarra debería apartarlos y dar el ejemplo.



SE HACE EL MISIO: El general Donayre es de la misma ralea que Hermoza Ríos, Villanueva Ruesta y otros militares presos por corrupción, y seguramente lo colocarán en la misma jaula. Se le condenó por un delito grave: el haber robado gasolina de los cuarteles militares del sur, por más de un millón y medio de soles. Cuando su vegonzoso blindaje en el Congreso ya no resistió y le quitaron la inmunidad, huyó cobardemente. Capturado, desde su reclusión manda cartitas llorando porque no le gusta cómo huele su celda. ¡¡Qué vergüenza que este señor vistiera el glorioso uniforme de un héroe como don Francisco Bolognesi!! En vez de llorar, debería pensar en pagar su millonaria reparación civil, porque astutamente no tiene ningún inmueble a su nombre.



EL ‘CANTO SINCRONIZADO’ DE BELAUNDE: Las versiones del operador Martín Belaunde Lossio, hundido hasta el cuello por corrupción en obras durante el gobierno de Ollanta Humala, según periodistas de investigación, deberían tomarse con pinzas. El ‘grandulón’ hizo ‘negocios’ con ‘La bestia’ César Álvarez y otras autoridades corruptas del país. Pero el portal Ojo Público acaba de publicar audios donde se escucha que dos fiscales anticorrupción, Alan Castillo y Elmer Chirre, le darían instrucciones a Belaunde para que su declaración sobre las millonarias coimas que Odebrecht pagó a Ollanta Humala y a César Álvarez, exgobernador regional de Áncash, ‘coincida’ con la versión oficial del Ministerio Público. ¿En verdad sabe algo Belaunde o solo busca dar testimonios falsos con tal de lograr su libertad? Este tema es gravísimo.



Apago el televisor.