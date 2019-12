Mi amigo Gary llegó por su escabeche de pollo con aceitunas de botija y huevo duro, acompañado de una jarrita de agua de carambola. “María, Mesa Redonda, varias calles del Centro de Lima, las ferias y los centros comerciales hierven de gente. Miles de personas van a las tiendas o puestos ambulantes en busca del regalo para los hijos, sobrinos, la pareja o el amigo secreto. En los próximos días será peor, pues ya sabemos que muchos peruanos tienen por costumbre esperar la última hora. Pero comprar los regalos no debe convertirse en un dolor de cabeza si lo hacemos teniendo en cuenta algunos detalles clave. La Navidad es el mejor momento para recordarles a nuestros seres queridos lo importantes que son para nosotros y dejar un recuerdo en sus corazones. Por eso, debemos dedicar un tiempo y tener mucha paciencia a la hora de buscar el regalo adecuado. A veces queremos dar un regalo muy caro o, por el contrario, preferimos no regalar nada. En cualquier caso, hay que considerar que lo importante no es el valor material sino el gesto que viene acompañado de muestras de afecto y cariño. Aquí te dejo algunos tips para tus lectores.

- Antes de salir de compras, realiza una lista de las personas para las cuales debes comprar regalo.

- Ten en cuenta el presupuesto del que dispones. Luego identifica los regalos más costosos.

- Escoge el presente de acuerdo con la personalidad y gustos de cada persona. Revisa sus aficiones, gustos y estilos de vida. Define si para alguien es apropiado un libro, una joya, una camisa, un juguete, un perfume.

- Si tienes un presupuesto ajustado, decide por regalos económicos, pero de buen gusto. Puede ser una planta, una botella de vino, velas o jabones aromáticos.

- No dejes las compras para última hora. Ello te evitará el estrés, decisiones equivocadas por el apuro y perder tiempo por la congestión vehicular.

- Sal de compras en horas menos congestionadas. Evita los fines de semana y las ‘horas pico’.

- En los diarios e internet revisa las ofertas, descuentos y promociones que te pueden hacer ahorrar dinero. En los centros comerciales a veces hay dos y hasta tres por uno.

- Revisa los catálogos que tienen casi todas las tiendas de cadena y almacenes por departamento. Compara precios.

- Si se trata de niños, ten cuidado al elegir. Revisa que se trate de un juguete adecuado para la edad.

- Tómate el trabajo de empacar los regalos adecuadamente. Trata de agregarles detalles”. Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.