Del saque somos carnecita... Mis respetos para ‘La Pulga’, quien ha demostrado que tiene un enorme corazón. Está ganado y no se olvida de sus verdaderos causas. Me cuentan que ha comprado dos casas en Pamplona Baja para que allí viva su gente, que ya tiene familia y andan full recurso en la cuarentena. Les ha regalado un techo donde recibir la noche. Es solidario en tiempos que muchos son una mela. Hay otros que no invitan ni una jarra de limonada a su batería de infancia, de vida. Sí, señores...

Me pasan la voz que ‘Acasexo’ anda de bajada. Lo han visto toda la semana comprando pollo de 10 lucas del carrito ambulante que pasa por su cuadra. No ahorró, se separó, perdió las propiedades y ahora está remando duro y parejo. Lo bueno que la nueva pareja lo respalda y hace sus ventas de perfumes para apoyarlo. ¿Y la ‘Pushy’? Comiendo parrilla y se le corre porque no quiere una mochila. Qué palta...

Me avisan que el arquero que patea penales en nuestra pelotita, uno que se peina con una colita, perdió su casa que está frente al aeropuerto. Abandonó a su familia y la ‘patrona’ le entabló un juicio. El muchacho por estar con la ‘cabeza caliente’ se había olvidado de enviar la mensualidad y no le quedó otra que entregar su depa con nombre y apellido de la madre de sus ‘cachorros’. Lo malo que ahora anda mal con su actual cariño que ya le quiere sacar la cola. Noooooo...

Por siaca, el ‘Rey de los bloopers’ anda distanciado de su abogada, una cuyo nombre empieza con m de Milagros. Cuentan que ni bien levantaron el aislamiento social se fue a pasar una noche con la chica que vende comida en Surco viejo. La doctora se aburrió de que siempre ande con travesuras y sin billete. Pobechito... Me voy, soy fuga.