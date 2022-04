Del saque somos carnecita... La neta es que en el ‘mundo fútbol’ hay mucha hipocresía y ‘maleta’. Algunos jugadores se parten con las trampas y en ocasiones hasta con la oficial. Eso sucede en el Perú y en la China. Lo que me jode es que públicamente declaran que son el grupo perfecto.

TE VA A INTERESAR: EL 10 DEL TIGRE SE TOMÓ TODO EL JARABE DE LA FIESTA DE SU PAPÁ

Se abrazan, ríen, saltan y lloran juntos, se cargan en hombros, pero todo es fulería al mango. Ya me contaron que hay un delantero argentino, que acaba de perder en la Copa Libertadores, que está dividiendo a la gente y apunta su mala lengua contra el ‘10′ que no juega. Ha dicho que ellos se matan en la cancha y el otro para en las redes todo el día. Qué feo...

Hay un run run fuerte que regresó la veneca de un volante que se alucina ‘Patrón’, quien le pidió que se vaya a la’ Ciudad de la eterna primavera’ para que vivan cerca, pero la chama le respondió que había vuelto con familia, entre ellos su primo. Por siaca, ese no es su sangre, es su ‘mariachi’. Lo que pasa es que se descarta porque no quiere perder sus propinitas. El problema es cuando no diferencias el amor del presupuesto. Y no va a ser...

El equipo blanquiazul compitió en gran parte del cotejo ante River Plate, pero una desconcentración en defensa permitió que el ‘Millonario’ marcara el único tanto del partido. Así fue la reacción del hincha tras el encuentro por Copa Libertadores.

Me pasan la voz que el gerente de marketing de un club del puerto no hace ni deshace. Desde que asumió el cargo, no ha llevado ni un solo sponsor y nadie sabe qué hace allí ganando tanto billete. Este tipo no consigue ni una publicidad de una carretilla de golosinas.

Esa administradora no ha chuntado en una y es un cero a la izquierda y otro a la derecha. Nunca debió salir de su oficina de contadora. Ella cree que los partidos se juegan con lapiceros, calculadoras y planillas. Se equivocó con el entrenador, con los refuerzos, con los gerentes, con botar a ‘Chalaca’, con asumir el sillón rosado. Rexuxa...

UN BARBÓN TIENE PINTA DE CURA Y ES EL MISMO DIABLO

Los hambreados y que viven a la mala de la pelotita están en cada rincón. En un club de una universidad ya se enteraron de que están cobrando a los chiquillos para que lleguen a la reserva. Lo que era un secreto a voces ya se hizo público y van a sacar a todos los mafiosos que juegan con la ilusión de los muchachos. Fijo que está ese barbón que tiene pinta de cura y en el fondo es el mismísimo diablo.

Por eso es que a nivel de clubes damos pena en torneos internacionales. No hay espacio para el talento y la calidad. Solo para mocosos con padres congresistas, empresarios y que tienen contactos de alto nivel. El pistero, habilidoso, pillo y con hartas condiciones se pierde en el camino. Así no es... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: