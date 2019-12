Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su plato de frejoles con arroz bien graneadito y seco de cabrito al estilo norteño. Para tomar pidió una jarrita de chicha morada heladita. “María, la delincuencia en Lima y en todo el país cada vez está peor. El último domingo, el ministro del Interior, Carlos Morán, concedió una entrevista a Trome, donde aseguró que la Policía Nacional estaba preparada para combatir a ‘marcas’ y ‘raqueteros’ que están en las calles, pero sus palabras parecen haber caído en saco roto, pues vemos que hay muertes, robos y otros ilícitos todos los días.

Los custodios del orden han sido desbordados por la criminalidad. Los peruanos están tan cansados de ser víctimas de los hampones, que los vecinos de Surco salieron a protestar y con justa razón, pues ese distrito se ha convertido en ‘caserito’ de los ladrones, que no dudan en meter bala por robar un celular.

Un caso que me estremeció fue el del padre de familia Joel Moreno Villena (59), quien por evitar que asalten por tercera vez la pollería de su hija en Villa El Salvador, recibió cinco balazos, muriendo después en un hospital. Otro caso es el del médico Carlos Ortega Carrasco (49), quien fue asesinado para robarle su anillo y billetera.

¿Qué está pasando? Ya estamos cansados del discursito ‘nosotros luchamos contra la corrupción’, es hora de ponerle mano dura a la delincuencia y proteger a la ciudadanía. El pueblo exige acción y no palabras. A continuación, algunos consejitos que pueden servir:

- Jamás entregue información personal. No utilice sus redes sociales para dar a conocer todo lo que está haciendo. Los delincuentes siempre están al acecho.

- Esté siempre alerta. No vaya distraído. Siempre debe encontrarse a la defensiva y no muestre temor a la hora de caminar.

- Informe de movimientos extraños. Si ve situaciones raras cerca de su casa u otros lugares, dé aviso a la Policía de inmediato. Más vale prevenir que lamentar.

- Tenga a su comunidad conectada. Es clave que los vecinos estén organizados y siempre conversen. Juntos pueden crear campañas antirrobos y hacerse fuertes.

- Equiparse adecuadamente. Si está a su alcance comprar cámaras de seguridad y alarmas, hágalo. Es una inversión que nunca está de más.

- Mantenga la calma. Si usted es víctima de un asalto, no actúe con desesperación ni enfrente a los maleantes. Colabore para que se vayan lo antes posible. Lo material no importa, solo su vida”. Pucha, mi amigo siempre habla con la verdad. En las calles hay mucho peligro. Me voy, preocupada. Cuídense.