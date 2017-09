7 beneficios de tener una mascota en casa [VIDEO]

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una ensalada de fideos con alverjitas, jamón y, de fondo, un churrasco frito a la inglesa con papas doradas y ensalada de tomate y lechuga. “María, el último jueves se celebró, como todos los 28 de setiembre, el Día Mundial de las Mascotas. Esa fecha busca lograr que la gente tome conciencia de la importancia de cuidar y respetar a los animalitos, que son nuestros ‘hermanos menores’. Como apuntaba el filósofo alemán Immanuel Kant: ‘Podemos juzgar el corazón de una persona por la forma en que trata a los animales’. Hay muchos perros y gatos en busca de un dueño que los cuide y proteja, así que si estás en condiciones de adoptar uno, anímate. Eso sí, debes tener en cuenta que una mascota no es un juguete y considerar el lugar en que vives para elegir al animalito que vaya a estar contigo. Si ocupas un departamento pequeño, sería complicado que tengas un perro de raza grande. También debes contar con tiempo para sacarlo a pasear, asearlo, alimentarlo, conversar con él, darle amor y enseñarle. Además, aunque tener poco dinero no es impedimento para ser dueño de un animal, debes considerar que su alimentación y vacunas requieren un costo. Algunas ventajas de tener una mascota:



* Favorece la actividad física: Sobre todo si eres dueño de un perro, pues deberás sacarlo a pasear y hacer ejercicios. Esto reduce, por ejemplo, el riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca y te mantiene en forma.



* Un animalito en casa evita el sentimiento de soledad y hasta las peligrosas depresiones por esta causa, sobre todo en ancianos y personas que viven solas. Estimulan el contacto físico y la comunicación. Dan mayor sensación de seguridad.



* Una mascota es buena compañera de juegos de un niño. Además, les enseña a estos a ser más responsables, a respetar a los animales, a ser más sociables y les da más seguridad y confianza en sí mismos. ¡Los perros tienen conexión instantánea con los bebés!



* Estudios demuestran que acariciar a la mascota de forma frecuente reduce sentimientos de estrés y ansiedad, además de la ya mencionada depresión.



* Se ha comprobado que personas con un perro o gato en casa sienten menos tristeza, principalmente si juegan con su animalito y le hablan.



* Convivir con mascotas desde temprana edad fortalece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias, alergias y otros.



* Ayuda a ser más responsable y organizado, pues hay que darse un tiempo para ocuparse del animalito”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.