Mi amigo Gary me llamó para saludarme por el ‘Día de la madre’ y me mandó bonitos emoticones por ‘wasap’.

“María, es complicado ser positivo y optimista en tiempos difíciles como los actuales, pero es necesario e indispensable no solo para poder actuar, sino también para estar bien de salud. La preocupación y el pesimismo desgastan mentalmente y ese proceso psicológico baja las defensas del cuerpo, abriendo así las puertas a las enfermedades. Ser optimista es una ventaja que cobra mucha importancia a la hora de vivir situaciones de riesgo. Aquellas personas que son capaces de ver el lado bueno de las cosas, aunque sean muy negativas, pueden llegar a entender cómo los humanos estamos hechos para ser felices. Hay que iniciar el día con ganas de superación, motivarnos cuando tenemos un bajón de ánimo, no ver todo de color negro y llenarnos de sabiduría con las frases de los grandes pensadores. Si últimamente no estamos teniendo días alegres, es recomendable leer las palabras positivas de la vida y el amor, citas motivadoras para empezar cada mañana con ánimo y autoestima. A veces, con un simple pensamiento podemos motivarnos de una forma que no nos imaginamos y ver las cosas desde otro punto de vista.

Aquí te dejo algunas frases, de personajes famosos, como deportistas, artistas, políticos y filósofos, para levantar el ánimo.

Creo que cualquier éxito en la vida se hace al entrar en una zona con un optimismo ciego y furioso. (Sylvester Stallone)

Elige ser positivo, constructivo. El optimismo es el hilo conductor hacia el éxito. (Bruce Lee)

Las tristezas no se quedan para siempre cuando caminamos en dirección a lo que siempre deseamos. (Paulo Coelho)

Nunca encontrarás un arco iris si estás mirando hacia abajo. (Charles Chaplin)

Para hacer acciones positivas debemos desarrollar una visión positiva. (Dalai Lama)

Soy optimista. No parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa. (Winston S. Churchill)

La peor soledad es no estar cómodo contigo mismo. (Mark Twain)

Medita en la belleza de la vida. Mira las estrellas y mírate a ti mismo corriendo con ellas. (Marco Aurelio)

No digas ‘no puedo’ ni en broma. Porque el inconsciente no tiene sentido del humor, lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. (Facundo Cabral)

Convierte siempre una situación negativa en una positiva. (Michael Jordan)

Incluso la noche más oscura terminará y el sol saldrá. (Víctor Hugo)”.

Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.