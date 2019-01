Asesinos de mujeres

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un lomito al jugo sazonado con vino tinto, arroz blanco bien graneado, perejil picado, un punto de rocoto y, para la sed, un refresco de maracuyá heladito.



“María, cada vez que un maldito mata a su esposa, a su novia o a la que fue su pareja, por el motivo que sea, me pregunto qué nos está pasando a los peruanos. Qué clase de personas somos. No puede ser que el año pasado las víctimas de feminicidio hayan sido cerca de 150 y hasta el último miércoles, apenas en el noveno día de este año, ya se contaban cinco asesinadas. Anteayer, un agente de seguridad del Ministerio de la Mujer fue al mercado del Callao donde trabajaba la que fue su pareja hasta el 24 de diciembre pasado y, tras una discusión, el cobarde sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza, delante de decenas de comerciantes y clientes del centro de abasto. Cuando la mujer, madre de cuatro chicos, estaba en el piso agonizando, el criminal la remató con dos tiros más. Luego, el cobarde comenzó a correr de forma desesperada, pero dos parqueadores de carros lo persiguieron, lo agarraron y lo golpearon. Esta alimaña debe pudrirse en prisión.



El país está lleno de tipos crueles y cobardes que se creen dueños de la mujer que está o estuvo a su lado y que cuando ella ya no acepta seguir siendo manipulada por ellos, humillada o golpeada, ven amenazado su poder y entonces se creen con el derecho hasta de atentar contra su vida.



Estos casos deben servir de ejemplo a las adolescentes, a las jovencitas y, en general, a toda mujer. Antes de iniciar una relación amorosa deben conocer bien al pretendiente y eso lleva cierto tiempo. No es cuestión de aceptar a alguien rápido. Para qué. Están en la obligación de fijarse si esa persona es violenta, si es un enfermo de celos, si toma alcohol, si consume drogas, si frecuenta personas de mal vivir. También deben ver a su familia, sus costumbres.



Estando en una relación, una mujer no debe soportar humillaciones, insultos ni golpes. Tiene que hablar claro con la pareja y ponerle límites desde el principio. Si el maltrato se repite, lo mejor será alejarse de inmediato, pues los abusivos se vuelven más violentos. Muchas mujeres asesinadas por sus parejas nunca creyeron que estas llegarían tan lejos. Deben ser conscientes de que los violentos son incapaces de controlar sus impulsos. Por otro lado, la familia y demás allegados a las mujeres deben estar atentos a lo que les puede pasar y si creen que son víctimas de violencia, pues deben ofrecerles su apoyo e, incluso, denunciar el caso ante la policía. El peor error es creer que la violencia doméstica es normal, que es un tema de pareja. Miles de mujeres asesinadas son la prueba de que el asunto no es ningún juego”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.