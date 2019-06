Frases de Bill Gates

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una tortilla de pollo del tamaño del plato, con tomatito, lechuga, ajos y cebolla, acompañada de arroz blanco bien graneadito y, para tomar, un emoliente calientito.



“María, todos soñamos con ser exitosos, tener dinero y vivir bien. Cuando vemos a los multimillonarios deseamos su vida de lujos y comodidades, pero no nos detenemos a pensar que ellos transitaron un camino de dificultades, con fracasos incluidos. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, no obtuvo su fortuna de inmediato y su primera empresa, Traf-O-Data, fue un fracaso. Pero no se rindió, fundó su empresa de software Microsoft junto a Paul Allen, y logró sus sueños. Él ha dejado algunas frases que vale la pena recordar siempre.



*Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso.



*Me han golpeado una y otra vez, por eso creo que lo importante es medir la mejora de la condición humana.



*El éxito es un maestro pésimo. Seduce a la gente inteligente a pensar que no pueden perder.



*En los últimos años, Microsoft ha contratado deliberadamente a unos cuantos directivos con experiencia en empresas que han fracasado. Cuando uno fracasa se ve forzado a ser creativo, a profundizar y a pensar noche y día. Me gusta tener cerca a personas que hayan pasado por ello.



*La paciencia es un elemento clave del éxito.



*La vida no es justa, acostúmbrate a ello.



*Todos necesitamos personas que nos den su opinión. Así es como mejoramos.



*No te compares con nadie en este mundo. Si lo haces, te estás insultando.



*Si tú piensas que tu profesor es duro, espera a tener un jefe.



*Si no puedes hacerlo bien, al menos haz que parezca bueno.



*Sé amable con los nerds. Lo más probable es que termines trabajando para uno.



*Dedicarse a servir cervezas o llevar pizzas no te quita dignidad. Tus abuelos lo llamaban de otra forma: Oportunidad.



*Tuve muchos sueños cuando era niño, y creo que gran parte surgió del hecho de que tuve la oportunidad de leer mucho.



*La corrupción es una de las razones más comunes que escucho en opiniones que critican la ayuda”. Qué buenas ideas. Una vez más, mi amigo Gary tiene razón.



Me voy, cuídense.